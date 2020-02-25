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حماس: موقفنا ثابت برفض اللقاء مع الاحتلال وما يُروج تضليل

25 شباط / فبراير 2020 03:57

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غزة- الرأي:

استهجنت حركة حماس اليوم الثلاثاء، بشدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد لقاءات مع الكيان الإسرائيلي أو أي من قادته، مؤكدة نفيها القاطع لهذه الأنباء جملة وتفصيلًا.

وشددت الحركة في بيان صحفي، على أن ذلك يُعد بمثابة روايات باطلة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه الحركة ومواقفها ورموزها.

وأكدت على أن موقفها واضح وثابت برفضها عقد أي لقاءات مع الاحتلال، وأنها ضد أي علاقة معه باعتباره كيانًا مغتصبًا وغير شرعي، وتجرم التطبيع معه من أي طرف أو جهة كانت.

ودعت الحركة وسائل الإعلام لعدم الوقوع في شرك الأفخاخ التي ينصبها الإعلام الإسرائيلي وبعض الأبواق التي تحاول إعطاء الذرائع والمشروعية لعمليات التطبيع التي تتم على الصعيدين العربي والإسلامي، وتشجيع الأطراف المتورّطة فيه.

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