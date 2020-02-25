جيش الاحتلال يتخلى عن شراء مروحية أمريكية

الداخل المحتل-الرأي:

زعمدت صحيفة "إسرائيل ديفنس" أن وزارة حرب الاحتلال تخلت مؤقتًا عن شراء الطائرة المروحية "V-22 OSPREY"، والتي كانت مخصصة لنقل القوات الخاصة جواً.



وأدعت الصحيفة، أن وزارة الجيش أبلغت الحكومة الأمريكية أنه لا يوجد أي جدوى من شراء الطائرة المروحية (TILTROTOR) في المرحلة الحالية، وأن الجيش يعطي أولوية لشراء مروحيات النقل الثقيلة لتحل محل المروحية القديمة "يسعور".



ويُشار إلى أن "إسرائيل" لطالما كانت تركض خلف الطائرات الخاصة منذ عدة سنوات بسبب قدراتها الفريدة على حمل قوات خاصة إلى ساحة المعركة بسرعة كبيرة وبدقة ملاحية كبيرة، حيث أن الطائرة تقلع وتهبط عموديًا مثل المروحية وتطير عموديًا مثل الطائرة، وقد أعطت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل الضوء الأخضر لشراء ست طائرات من هذا النموذج.



