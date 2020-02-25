وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يستنكر تنكيل الاحتلال بجثة شهيد في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: عام 2019 شهد حوسبة سجلات جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يهنيء نادي المجمع الإسلامي بالصعود للدرجة الأولى وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة البريج الثانوية" أ "بالوسطى تكرم طالبات فوج (تفوقي للأقصى سراج) وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الباطنة تشرع بتحضيرات اليوم العلمي الخامس بمجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة العائشية المشتركة بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في اللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" .. رؤية طموحة وتنظيمٌ لقطاع المركبات وكالة الرأي الفلسطينية إصلاح وتأهيل الوسطى يُنظم يومًا ترفيهًا للنزلاء
أخبار » الأخبار العبرية

جيش الاحتلال يتخلى عن شراء مروحية أمريكية

25 شباط / فبراير 2020 05:34

الجيش الإسرائيلي يتخلى عن شراء مروحية
الجيش الإسرائيلي يتخلى عن شراء مروحية

الداخل المحتل-الرأي:

زعمدت صحيفة "إسرائيل ديفنس" أن وزارة حرب الاحتلال تخلت مؤقتًا عن شراء الطائرة المروحية "V-22 OSPREY"، والتي كانت مخصصة لنقل القوات الخاصة جواً.
 
وأدعت الصحيفة، أن وزارة الجيش أبلغت الحكومة الأمريكية أنه لا يوجد أي جدوى من شراء الطائرة المروحية (TILTROTOR) في المرحلة الحالية، وأن الجيش يعطي أولوية لشراء مروحيات النقل الثقيلة لتحل محل المروحية القديمة "يسعور".
 
ويُشار إلى أن "إسرائيل" لطالما كانت تركض خلف الطائرات الخاصة منذ عدة سنوات بسبب قدراتها الفريدة على حمل قوات خاصة إلى ساحة المعركة بسرعة كبيرة وبدقة ملاحية كبيرة، حيث أن الطائرة تقلع وتهبط عموديًا مثل المروحية وتطير عموديًا مثل الطائرة، وقد أعطت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل الضوء الأخضر لشراء ست طائرات من هذا النموذج.
 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟