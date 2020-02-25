المعلم" قريبه".. يستخدم “الاستراتيجيات الحديثة في التدريس

رفح- الرأي-سامي جاد الله

يُبدع معلم الثانوية العامة في مدرسة محمد النجار الثانوية بمديرية تعليم رفح الأستاذ محمد قريبه في تدريس اللغة العربية للطلبة وسط تفاعل كبير.

ويستخدم محمد عدة وسائل واستراتيجيات تعليمية في تدريس اللغة العربية بمختلف تفرعاتها النصوص والقواعد والنحو والكتابة والتعبير والأدب والبلاغة ومن هذه الوسائل: “الخرائط المفاهيمية” حيث يُصمم لوحة واضحة بها معلومات من الدروس، ثم يتيح للطلبة التفاعل مع الخريطة للوصول إلى فهم الدرس بشكل كامل، وهناك “استراتيجية المعلم البديل” من خلال اتاحة الفرصة للطلبة بشرح الدروس وتقديمها والتعليق عليها، وبذلك ينمي قدرات الطلاب ويعززهم ويغرس فيهم الشجاعة والإقدام على الحديث والمخاطبة ، كما يستخدم استراتيجية العصف الذهني التفاعلية والتعلم التعاوني.

ويوظف المعلم محمد التعليم الممتع من خلال استراتيجيات لعب الأدوار والمسابقات وتنفيذ حصص القراءة العامة في ساحة المدرسة.

وينفذ لعبة تربوية على شكل مسابقة، اسمها (سأنجح بالثانوية العامة، اسأل ما تريد)، تقوم على أن طالباً من طلاب الفصل يتحدى الطلاب؛ للإجابة عن أي سؤال يطرحونه عليه، وذلك بجلوسه على كرسي التحدي من خلال طرح الأسئلة والإجابة عليها بشكل تفاعلي والحصول على الجوائز التعزيزية.

ويركز المعلم محمد على اقتراح وتنفيذ المبادرات الإبداعية التي تُساهم في حل المشكلات الحقيقية في التدريس.

وينفذ “مبادرة جواز سفر” وهي عبارة عن تصميم صندوق، يضم هذا الصندوق بطاقتين، بطاقة ذهبية، وأخرى فضية، حيث يقوم المعلم هنا بمنح الطالب المميز البطاقات وفق عدة معايير أهمها: المظهر العام للطالب، ودرجاته الصفية، ومشاركته في إعداد أبحاث عليمة، وتفاعله داخل الصف، وسلوكياته، وأخلاقياته، وكذلك مشاركته في الأنشطة الصفية والا صفية ، والمسابقات المدرسية، وحصوله على المراكز المتقدمة، وتمتعه بالتفكير المنطقي والإبداعي.

ويتم وضع البطاقات في صندوق التميز الذي تجري عليه عملية السحب مرتين في الأسبوع، ثم تُسحب البطاقات في الإذاعة المدرسيّة، ويُعطى الطالب المميز جوائز قيمة، ويمنح شهادة التميز ويتم تهنئته على منصة المدرسة الإعلامية بوضع صورته؛ كي تشكل حافزاً له، ولجميع الطلاب.

ويستخدم المعلم محمد التكنولوجيا في التدريس لأبعد مدى من خلال استخدام شاشة العرض وإعداد دروس البوربوينت إضافة إلى أنه دشن مجموعة واتس اب تضم جميع الطلبة، حيث يتم فيها النقاش والحوار حول المنهاج والدروس ويضع للطلبة الأسئلة والمواد التدريبية ونماذج من الامتحانات كما يجيب عن استفساراتهم وتساؤلاتهم بشكل مباشر.

ويقوم المعلم محمد باللقاء بالطلبة بشكل وجاهي أيضاً في نهاية اليوم الدراسي ومنحهم الدروس والرد على استفساراتهم ومساعدة أي طالب يحتاج لمساعدة ويهدف من وراء ذلك إلى تقوية تحصيلهم العلمي.

يشار إلى أن المعلم محمد قريبه تخصص لغة عربية وهو من المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم في العام 2017 حيث درّس عدة فصول منها العاشر والحادي عشر والآن يُدرس الثاني عشر الثانوية العامة.