كورونا يواصل الانتشار وتسجيل حالات جديدة في 6 دول عربية

وكالات-الرأي:

واصل فيروس كورونا "كوفيد-19" الانتشار في عدة دولة من بينها 6 دول عربية بالإضافة إلى إيران وسلسلة دول أوروبية.

ودعت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء الدول لتعزيز استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، قائلة إنه "يطرق الباب فعليا"، في وقت تم فيه تأكيد إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا.

وقالت وكالة العمال الإيرانية اليوم الثلاثاء إنه تم التأكد من إصابة نائب وزير الصحة في البلاد بفيروس كورونا. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن نائب وزير الصحة إيراج حريرجي أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحي.

يذكر أن حريرجي كان يعاني من سعال متكرر بينما تصبب عرقا خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، وقال عضو بالبرلمان الإيراني يمثل طهران اليوم الثلاثاء إن الاختبارات أثبتت اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب محمود صادقي على تويتر "اختبارات كورونا الخاصة بي، جاءت إيجابية ليس لدي أمل كبير في الاستمرار في الحياة في هذا العالم".

وقال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، إن شخصين آخرين من المصابين بفيروس كورونا الجديد توفيا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيران 16 حالة.

وأعلنت ست دول عربية ظهور أول حالات الإصابة بالفيروس فيها، وللمصابين جميعا صلة بإيران، وقالت الكويت اليوم إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى ثمانية، وقالت وزارة الصحة في البحرين إنه تم تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت وزيرة الاعلام اللبنانية منال عبد الصمد بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن الحكومة "قررت ضبط حركة الطيران ووقف الرحلات الدينية مع البلاد التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا".

وكان لبنان قد أعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة وهي لامرأة عمرها 45 عاما كانت قد عادت من إيران.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء عن رصد أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك، مما يرفع عدد الحالات فيها إلى خمس.

وأضافت الوزارة في بيان "تشخيص أربع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة لإيران ورجعت للبلاد تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة".

وأعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي، مركز انتشار المرض، في حين شهدت بقية أنحاء البلاد تراجعا لليوم الرابع على التوالي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن إقليم هوبي شهد 499 حالة إصابة جديدة يوم 24 فبراير/شباط، ارتفاعا من 398 حالة في اليوم السابق وإن الزيادة ترجع أساسا لإصابات جديدة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي بر الصين الرئيسي بشكل عام تم تسجيل 508 حالات إصابة مؤكدة ارتفاعا من 409 حالات في 23 فبراير/شباط، مما يدفع بإجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي إلى 77658 حالة حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الوباء في بر الصين الرئيسي إلى 2663 حالة حتى نهاية يوم الاثنين بزيادة بلغت 71 على اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 68 حالة وفاة جديدة، في حين سجلت عاصمته ووهان 56 وفاة.