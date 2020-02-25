نتنياهو معزيًا السيسي وعائلة مبارك: حزينٌ لوفاة صديقي الشخصي

وكالات-الرأي:

أعلنت قناة "كان" العبرية، عن تعزية رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بوفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عبر حسابه الشخصي في تويتر: "باسم الشعب والحكومة، أودّ أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".

وقال نتنياهو: "كان الرئيس مبارك صديقًا شخصيًا لي وزعيمًا قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل". وفق قوله.

وأوضح أنه كان قد التقى به مرات عديدة وأخذ انطباعًا شديدًا عن التزامه بالسلام، مضيفًا: "سنواصل المُضي قدمًا على هذا الطريق المشترك".

كما قدّم التعازي إلى الرئيس السيسي، وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري. بحسب ما غرّد به.