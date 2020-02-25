وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو معزيًا السيسي وعائلة مبارك: حزينٌ لوفاة صديقي الشخصي وكالة الرأي الفلسطينية كورونا يواصل الانتشار وتسجيل حالات جديدة في 6 دول عربية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن عن شق شارع التفافي لتوسيع الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبدأ الاستعداد لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستعد لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة وكالة الرأي الفلسطينية المعلم" قريبه".. يستخدم “الاستراتيجيات الحديثة في التدريس وكالة الرأي الفلسطينية "نزلاء الربيع" أطفال في بيت آمن مؤقتاً وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يتخلى عن شراء مروحية أمريكية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: موقفنا ثابت برفض اللقاء مع الاحتلال وما يُروج تضليل وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يستنكر تنكيل الاحتلال بجثة شهيد في غزة
أخبار » عربي ودولي

نتنياهو معزيًا السيسي وعائلة مبارك: حزينٌ لوفاة صديقي الشخصي

25 شباط / فبراير 2020 07:40

نتنياهو معزيًا السيسي وعائلة مبارك
نتنياهو معزيًا السيسي وعائلة مبارك

وكالات-الرأي:

أعلنت قناة "كان" العبرية، عن تعزية رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بوفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عبر حسابه الشخصي في تويتر: "باسم الشعب والحكومة، أودّ أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".

وقال نتنياهو: "كان الرئيس مبارك صديقًا شخصيًا لي وزعيمًا قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل". وفق قوله.

وأوضح أنه كان قد التقى  به مرات عديدة وأخذ انطباعًا شديدًا عن التزامه بالسلام، مضيفًا: "سنواصل المُضي قدمًا على هذا الطريق المشترك".

كما قدّم التعازي إلى الرئيس السيسي، وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري. بحسب ما غرّد به.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟