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حركة "BDS" تدعو لوقف التنسيق الأمني وحل لجنة التواصل

25 شباط / فبراير 2020 07:51

حركة المقاطعة تدعو لوقف التنسيق الأمني وحل لجنة التواصل
حركة المقاطعة تدعو لوقف التنسيق الأمني وحل لجنة التواصل

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" (BDS)، اليوم الثلاثاء، إلى هي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، إدانتها للتطبيع بكافة أشكاله، وعلى رأسه "التنسيق الأمني".

وقالت اللجنة: "نكرر الدعوة لتصعيد الضغط الشعبي السلمي من أجل التنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، الداعية لفكّ الارتباط مع الاحتلال"، مطالبة الجماهير الفلسطينية العريضة بحل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" كرأس حربة في التطبيع الرسمي الفلسطيني مع الاحتلال والحركة الصهيونية.

ودعت اللجنة الوطنية كل من يشارك في أعمال هذه اللجنة أو غيرها من الأطر التطبيعية للتراجع علناً عن التطبيع والاعتذار لشعبنا عن تلك المشاركة، تعزيزاً للوحدة الوطنية في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية المرتبطة بمشروع نتنياهو-ترامب.

وتابعت "شعبنا يعي تماماً من مقاومته الشعبية الممتدّة لعقود ضد المشروع الاستعماري-الاستيطاني الصهيوني أن التطبيع يتناقض جوهريّاً مع نضالنا من أجل التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير ويعي شعبنا خطورة التطبيع كذلك كسلاحٍ يستخدمه المستعمِرون لاستعمار عقول المستعمَرين لتذويت الهزيمة والقبول بالاستعمار كقدر محتوم، وكجسر للتطبيع مع الأنظمة الاستبدادية العربية من المحيط إلى الخليج".

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