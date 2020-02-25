القناة 12: حماس تمكنت من ردع "إسرائيل" في عهد نتنياهو

الداخل المحتل- الرأي:

اعتبرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة " حماس " تمكنت من بناء وضع يردع "إسرائيل"، في ظل حكم رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وقالت دانا فايس المراسلة السياسية للقناة العبرية إن "حماس وصلت إلى درجت أنها تردع إسرائيل، وسكان مستوطنات الجنوب يدفعون الثمن".

وأضافت أن المعادلة واضحة. "إن إدخال حمـاس دائرة الرد الإسرائيلي سيؤدي إلى إدخال غوش دان -تل أبيب الكبرى-إلى الملاجئ، وإن تلقي الصواريخ على تل أبيب ومطار بن غوريون ستتطلب استجابة أخرى تجرنا إلى معركة أوسع".

وختمت مراسلة القناة 12 العبرية : " في الحقيقة خلال عقد من الزمان، وفي ظل حكم نتنياهو، تمكنت حمـاس من بناء مثل هذا الوضع لردع إسرائيل" حسب وصفها.