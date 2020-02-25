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الاتحاد الأوروبي يعلق على مشهد التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم

25 شباط / فبراير 2020 08:27

وكالات-الرأي:

علق الاتحاد الأوروبي على التنكيل بجثة المواطن الفلسطيني محمد الناعم من قبل جرافة عسكرية إسرائيلية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سفين كوهان فون بورغسدورف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "إن التنكيل بجثة المواطن محمد الناعم يتعارض مع جميع مبادئ كرامة واحترام الإنسان".

وأكد الاتحاد على أنه لا ينبغي لأحد أن يشهد مشاهد من قبيل أن تقوم جرافة عسكرية بسحب جثة هامدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتعارض مع جميع مبادئ كرامة واحترام الإنسان.

,يُشار إلى أن آلية عسكرية "إسرائيلية" (جرافة) قامت بانتشال جثمان الشهيد محمد الناعم بشكل مخالف لكل الأعراف الدينية والأخلاقية والقانونية والأدبية، مما دفع المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس بقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ.

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