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طبيب مبارك يكشف اصابته بمرض نادر يصيب واحد من كل مليون شخص

25 شباط / فبراير 2020 08:34

مبارك
مبارك

وكالات-الرأي:

كشف الطبيب السابق للرئيس المصري الراحل، ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، ان الرئيس محمد حسني مبارك، كان يعاني من مرض نادر، يصيب واحدا من كل مليون.

وأضاف عبد القادر في تصريحات لموقع "مصراوي" أنه بدأ متابعة علاج مبارك، عقب تنحيه عن الحكم بنحو أربعة أشهر وتحديدا في شهر رمضان عام 2011، لافتا إلى أن الرئيس الراحل عانى من سرطان في الاثني عشر، وهو نوع نادر من السرطانات يصيب واحدا من كل مليون.

وأكد عبد القادر، أن مبارك شفي تماما من الورم بعد استئصاله عام 2011، مشيرا إلى أنه تابع حالة مبارك عقب استئصال الورم للتأكد من سلامته.

وأضاف عبد القادر أن الرئيس الأسبق أيضا كان يعاني من خشونة في الركبتين، أدت إلى ضعف عضلات ساقيه تسببت في تأثر قدرته على المشي.

وأشار طبيب الرئيس الراحل أن مبارك كان مصابا بالرجفان الأذيني، وهو عدم انتظام في ضربات القلب بين الحين والآخر، ما يتسبب في وجود اضطراب في ضربات القلب قد ينجم عنها مخاطر عديدة تصل إلى فشل القلب والسكتات الدماغية.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما.

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