الشيخ عزام: خيار الجهاد هو الخيار الأكثر فاعلية في مواجهة الاحتلال

غزة- الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلام الشيخ نافذ عزام، أن خيار الجهاد والمقاومة للشعب الفلسطيني والأمة كلها هو الخيار الاستراتيجي الأكثر فاعلية في مواجهة الاحتلال.

وشدد الشيخ عزام على أن الرهان على مشروع التسوية والمفاوضات أو الرهان على معسكر "إسرائيلي" يصغي لنا أو يعترف بحقوقنا أثبتت خطأها وعلينا أن نلتأم ونتوحد على برنامج يعيد الفاعلية لشعبنا ويحمي حقوقه المقدسة.

وقال عزام"الشهداء أكدوا أن فلسطين لا يمكن أن تموت وأن هذه الأرض المباركة ستكون لأصحابها فقط"، مبينا أن "شهداء القصف الأخير هم الرسالة للعالم بأن فلسطين لا يمكن أن تموت أو تذهب إلى النسيان وستبقى حاضرة في قلوب وعقول أبناء شعبها والأمة كلها".

ولفت إلى أن "الأعداء حاولوا غسل الأدمغة وتبديل المفاهيم في كامب ديفيد وأوسلو وصفقة القرن لكنهم سيفشلون كما حدث ً"، مؤكدا أن "الشهداء الثلاثة زياد وسليم ومحمد أصروا على التمسك بفلسطين وقضيتها مهما كانت الأحوال التي نعيشها سابقا اليوم".

وشدد عزام على أن "الظروف الحالية لن تحبط أصحاب الحق والمعاناة اليومية لشعبنا لن تؤثر في إيمانه بحقه وإصراره على إكمال رحلة الكفاح والنضال والثورة".

ووفقا للشيخ عزام، فإن كل من يراهن على الاحتلال سيخسرون، ولن يخرجوا من أزماتهم من خلال حفنة أوهام تقدمها لهم أمريكا وإسرائيل وسيبقى الجهاد الخيار الأقدس والأكثر فعالية.

وذكر أن "من يذهب للتطبيع يخالف الحق ويصبح جزء من الحرب على الأمة وحاضرها وتاريخها"، داعيا كل الامة إلى تحفيز الجهود والطاقات نحو فلسطين.