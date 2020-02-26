الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئيا وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أن الجو يكون غدا الخميس غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة غائماً جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.