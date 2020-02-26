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صور مدهشة تكشف عن "شيطان البحر" الوردي الوحيد في العالم

26 شباط / فبراير 2020 08:56

صور مدهشة تكشف عن "شيطان البحر" الوردي الوحيد في العالم
صور مدهشة تكشف عن

كشف المصور الفوتوغرافي كريستيان لين عن لقطة مذهلة لما قد يكون سمكة شيطان البحر (Manta ray) الوردية الوحيدة في العالم.

والتقطت صورة المخلوق النادر للغاية من قبل المصور لين، أثناء غوصه في الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

وما يزال العلماء لا يعرفون سبب امتلاكه لهذا اللون الوردي الغريب. وأطلق على سمكة شيطان البحر الفريدة اسم "المفتش كلوزو"، وهو الشخصية الشهيرة في الدراما الهزلية "النمر الوردي" للمخرج الأمريكي بليك إدواردز.

ويبلغ طول سمكة شيطان البحر، نحو 11 قدما، ووقع اكتشافها لأول مرة، في الواقع، قبل خمس سنوات، إلا أنه تم تصويرها مؤخرا بواسطة لين، قبالة جزيرة Lady Elliot.

وقال المصور الفوتوغرافي في حديث له على موقع "ساينس ألرت": "لم أسمع قط عن سمكة شيطان بحر وردية، وعندما رأيتها لأول مرة، اعتقدت أن الكاميرا هي التي لعبت بالألوان".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها رصد سمكة شيطان بحر وردية، حيث شوهدت سابقا من قبل غواص يدعى ريان جيفري، في عام 2015.

وبحسب "ناشيونال جيوغرافيك"، فقد شوهد شيطان البحر الوردي نحو 10 مرات فقط، لكن العلماء ما زالوا يحاولون استكشاف المخلوق الغريب، وفهم المزيد حول أصوله.

وأخذ العلماء خزعة صغيرة من الحيوان الوردي في عام 2016، في محاولة لشرح اللون الوردي الزاهي، حيث قالت آسيا أرمسترونغ، التابعة لمشروع الدراسة، إنه وفقا للنتائج الأولية فقد تم استبعاد أن يكون هذا اللون المميز بسبب اتباع نظام غذائي غير عادي، مشيرة إلى أن النظرية الأكثر احتمالا هي أن اللون "مجرد تعبير مختلف وفريد ​​للغاية عن الميلانين، ولكن هذا لم يتأكد بعد".

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