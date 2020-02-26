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كيلو "الفقع" أو "الكمأة" الكويتي يباع في الإمارات بسعر خروف

26 شباط / فبراير 2020 08:59

كيلو "الفقع" أو "الفطر" الكويتي يباع في الإمارات بسعر خروف
كيلو

قفز سعر محصول "الفقع" أو "الكمأة" الكويتي بشكل كبير في الإمارات بسبب شح كمياته، حيث وصل سعر الكيلو منه إلى نحو 50 دينارا، وهو ذات السعر الذي يباع به خروف زنة 20 كيلوغراما.

وكان محصول "الكمأة" يباع بسعر لا يتجاوز نصف هذا المبلغ للكيلوغرام الواحد خلال موسم العام الماضي.

ويشهد هذا النوع من الفطريات النادرة أسعارا أعلى بكثير من العام الماضي في الكويت، ويعتبر مادة مهمة عند في موسمه، وتقام له مزادات مخصصة كل صباح إلى حين انتهاء كمياته.

قفز سعر محصول «الفقع» الكويتي بشكل كبير بسبب شح كمياته هذا العام، ووصل سعر الكيلوغرام منه إلى نحو 50 ديناراً، وهو نفس السعر الذي يباع فيه خاروف بوزن 20 كيلوغرام في الدولة، بينما كان سعره خلال موسم...

وينافس "الفقع" الكويتي محصول أكثر وفرة يأتي من دول الجوار، مثل السعودية، ويباع بسعر 30 إلى 40 دينارا، كما تراوحت أسعار "الكمأة" العراقي بين 8 و15 و25 دينارا بحسب الحجم، فيما يباع الإيراني منه ما بين 8 و18 دينارا للكيلوغرام الواحد.

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