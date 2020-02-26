جريزمان ينقذ برشلونة من فخ نابولي

عاد برشلونة بتعادل ثمين أمام مضيفه نابولي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بملعب سان باولو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أحرز درايس ميرتينز هدف نابولي في الدقيقة 30، وعادل أنطوان جريزمان النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 57.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في 18 مارس/ آذار المقبل، بملعب كامب نو، في لقاء الإياب، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.

بدأت المباراة باستحواذ وتمريرات لبرشلونة وسط تراجع نابولي، وجاءت الفرصة الأولى في المباراة بعد مرور 8 دقائق، بعدما اتسلم ميسي الكرة وسدد من على حدود المنطقة كرة فوق العارضة.

ورد ميرتينز بفرصة أولى لنابولي، بعدما مر في الناحية اليسرى وسدد كرة وصلت سهلة لأحضان الحارس تير شتيجن.

وتقدم نابولي بالهدف الأول في المباراة بالدقيقة 30، بعد خطأ من فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة في الاحتفاظ بالكرة، لينجح زيلينسكي في قطع الكرة والتوغل ليمرر إلى ميرتينز في الناحية الأخرى، ويسددها البلجيكي صاروخا سكن مرمى الحارس شتيجن.

وكاد مانولاس أن يكرر فعلته في شباك برشلونة مثلما سجل مع روما قبل عامين، ففي الدقيقة 42، هيأ كاييخون الكرة برأسية إلى اليوناني أمام المرمى، ليلمسها مدافع نابولي لتمر بجوار القائم الأيسر لشتيجن.

وأحرز جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 57، بعد تمريرة سحرية من بوسكيتس ضرب بها ماريو روي الظهير الأيسر لنابولي، لتصل إلى سيميدو الذي مرر الكرة مباشرة إلى الفرنسي الذي سجل.

وبمجهود فردي رائع من إنسيني، انطلق في الجهة اليسرى وتوغل ومر من بين فيدال وبيكيه وسدد كرة أرضية ينجح شتيجن في إبعادها عن مرماه.

وأهدر كاييخون انفرادًا بالمرمى في الدقيقة 63، بعد خطأ بوسكيتس في التمرير لتصل إلى فابيان رويز وبدوره مررها إلى ميليك الذي وجد الجناح في الناحية اليمنى وحيدًا، لينفرد الإسباني ويسدد الكرة تألق شتيجن وأبعدها ببراعة عن مرماه.

وأضاع إنسيني فرصة تسجيل هدف التقدم لنابولي، بعد لمسة سحرية من زيلينسكي الذي قابل عرضية برأسه بطريقة رائعة لتصل إلى إلجناح الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر لبرشلونة.

وحاول ميسي الهروب من حصار لاعبي نابولي، وفي الدقيقة 86 توغل من الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى البديل آرثر الذي سدد من خارج المنطقة بعيدة عن المرمى.

وحصل أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89، بعد تدخل عنيف مع ماريو روي حصل على إثره على البطاقة الصفراء الأولى، قبل أن يحصل على بطاقة ثانية بعد شجاره مع لاعب نابولي.