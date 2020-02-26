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اتحاد الإعلام الرياضي يطلق دورتين بالتزامن بين القاهرة وغزة

26 شباط / فبراير 2020 09:18

اتحاد الإعلام الرياضي يطلق دورتين بالتزامن بين القاهرة وغزة
اتحاد الإعلام الرياضي يطلق دورتين بالتزامن بين القاهرة وغزة

افتتح اتحاد الإعلام الرياضي بالمحافظات الجنوبية دورة المصور الرياضي المحترف، وذلك ببيت الصحافة بمدينة غزة، بينما تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، دورة الاعلام الالكتروني بالتنسيق والتعاون الكامل مع رابطة النقاد الرياضيين بمصر ورئيسها الأستاذ حسن خلف الله.

وانطلقت بالفعل في مقر بيت الصحافة، دورة المصور الرياضي بمشاركة واسعة، وبحضور أسامة فلفل رئيس الاتحاد وبلال جاد الله رئيس مؤسسة بيت الصحافة والمحاضر المصور عادل هنا والزملاء أشرف مطر ، د إسلام صقر، علاء سلامة، تغريد العمور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وسعيد الكيلاني منسق الدورة وأعضاء لجنة المصورين.


ووجه الزميل أسامة فلفل الشكر إلى بيت الصحافة لتعاونه مع الاتحاد في إقامة الدورة، وأكد على إصرار مجلس الإدارة على تنفيذ الدورة واطلاقها رغم العدوان على غزة.


وأشار إلى أن الاتحاد مستمر في تنفيذ أجندته لتحقيق تطلعاته وطموحاته في تطور الحالة الإعلامية واللحاق بعجلة التطور.

وأشاد بالتعاون والشراكة مع بيت الصحافة والعلاقة المتينة مشددا على الاستمرارية في تعزيز التشابك مع كافة المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لخدمة أهداف الاتحاد الوطنية.


من جهته رحب بلال جاد الله، بالتعاون الكامل مع اتحاد الاعلام الرياضي، وأعلن جاهزيته للشراكة مع الاتحاد في تنفيذ العديد من الدورات خلال العام الحالي.
وقال جاد الله إن تواجد محاضرين بقيمة الزميل عادل هنا ونخبة من المحاضرين المهنيين سيعطي زخما وقوة للدورة وعمقا وبعدا في مجال التطور والإبداع في الصورة الصحفية.

وأوضح أن بيت الصحافة يضع كافة امكانياته لخدمة الاتحاد مشددا على تعزيز التعاون المشترك.

كما تحدث الزميل علاء سلامة، مؤكداً حرص الاتحاد على التطوير في كافة المجالات.


وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة للأستاذ عادل هنا بالحديث عن تكوين الصورة الاحترافية ومعالجتها رقميا واخراجها حيث تفاعل المشاركين مع فعاليات المحاضرة بشكل إيجابي.


ومن المقرر ان تستمر فعاليات الدورة على مدار أسبوعين بواقع يومين أسبوعيا وسيصار الى تخريج المشاركين بحضور لفيف من الشخصيات والقيادات الإعلامية والرياضية وسيمنح المشاركين شهادة رسمية معتمدة.

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