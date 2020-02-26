اتحاد كرة القدم يُتوج المجمع الاسلامي بدرع دوري الدرجة الثانية ..

توج اتحاد كرة القدم فريق نادي المجمع الاسلامي بلقب بطولة دوري الدرجة الثانية لفرع " غزة والشمال ", بعد تصدره المسابقة برصيد 25 نقطة, وبالتالي صعوده لدوري الدرجة الأولي.

وحضر حفل التتويج أعضاء اتحاد كرة القدم اسماعيل مطر وبشير أبو النجا وسعيد أبو سلطان, ورئيس الاتحاد الفرعي سامي بدير وأعضاء الاتحاد, وعدد من الشخصيات الرياضية.

وكرم الاتحاد نادي المجمع بدرع البطولة, عقب نهاية مباراته الأخيرة في الدوري أمام فريق نادي بيت لاهيا, والتي فاز فيها بهدفين نظيفين, على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وقبل بداية اللقاء نظم نادي بيت لاهيا ممر شرفي للفريق البطل, فيما قام نادي المجمع الاسلامي بتكريم عائلة ايهاب المصري, لاعب فريق نادي بيت لاهيا الذي توفي الشهر الحالي بسكتة قلبية.