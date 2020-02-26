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مشروبات لتسهيل الولادة الطبيعية.. أبرزها القرفة والكمون

26 شباط / فبراير 2020 09:30

مشروبات لتسهيل الولادة الطبيعية.. أبرزها القرفة والكمون
مشروبات لتسهيل الولادة الطبيعية.. أبرزها القرفة والكمون


فترة الحمل تعد من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، نتيجة للتغيرات التي تطرق على حياتها وجسمها وصولا إلى الولادة، التي يقوم بتحديدها الطبيب سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل المشروبات التي تساعد في تسهيل الولادة الطبيعية وذلك وفقا لموقع "healthline". 
 
أكد التقرير، أن تناول الحامل لمشروب أوراق التوت يساعد في تسهيل الولادة الطبيعة، حيث أنه يساعد علي تحفيز الرحم، وتقوية عضلات البطن، وسهولة فتح الرحم لإخراج الطفل منه، كما أن هذا المشروب يعد مفيدًا نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية تحتاجها الأم والجنين خلال فترة انتظار الولادة.
 
 
أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول عصير الأناناس الطازج للمرأة قبل الولادة يساعد في سهول الولادة الطبيعية، نظرا لاحتوائه على أنزيم البرومالين الذي يعمل على تفكيك الأنسجة المحيطة بالجنين، وتسهل عملية الولادة.
 
وأشار التقرير، أن تناول زيت الخروع يعد من الأمور القديمة التي تسعى النساء قديما لتناوله بهدف تسهيل وتحفيز الولادة الطبيعة، وأثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من النساء اللاتي تناولن هذا الزيت شعرن بألم الولادة الطبيعة في أقل من  48 ساعة.
 
وأكد التقرير، أن تناول مشروب البابونج له دور كبير في تسهيل الولادة الطبيعية، حيث أن يهيء الرحم علي الولادة، وأيضا يسرع من الشعور بألمها وبدء الطلق.
 
 
ونصح التقرير النساء الحوامل على تناول مشروب المريمية الذي يساهم بشكل كبير تحفيز الولادة الطبيعية، نتيجة لكثرة إنتاج هرمون الأوكسيتوسين الذي يعمل زيادة استعداد الرحم للولادة.
 
أثبتت بعض الدراسات الطبية، أن تناول مشروب الكمون والقرفة له دور كبير في تسهيل الولادة الطبيعية، وخاصة القرفة فهي لها دور كبير في زيادة انقباضات الرحم التي تسهل الولادة الطبيعية.
 

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