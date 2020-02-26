في أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية أوضحت أضرار المشروبات الساخنة علي صحتك ، وقامت فيه بإعادة تصنيف المشروبات الساخنة والتي تشمل الشاي والقهوة، وربطها بإحتمالية خطر إصابة الأفراد بالسرطان . بصفة عامة توجد قائمة طويلة من العوامل المسببة للسرطان طويلة وتشمل ما يلي وفقاً لما ذكره الخبراء بأن التدخين وكثر التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسيجية والتلوث وحتي الهواء يزيد من خطر الإصابة بالسرطان . .

أضرار تناول المشروبات الساخنة علي صحتك :

والأن، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المشروبات الساخنة مثل القهوة، الشاي، وأي شئ ينتمي إلي هذه القائمة أيضاً .فقد قدمت الوكالة الدولية لبحوث السرطان والتي تتكون من 23 عالماً من 10 دول وإستعرضوا حوالي 1,000 دراسة للتحقق من العلاقة بين درجة حرارة المشروبات الساخنة العالية وبين إحتمال الإرتباط بالسرطان . وإستناداً إلي الأدلة المتاحة، إستنتجوا أن شرب المشروبات الساخنة جداً والتي تعرف بأنها فوق 149 درجة فرنهايت . لكل كوب واحد من القهوة إرتبط لديهم خطر الإصابة بسرطان المرئ .

وقد نشرت مجلة لانسيت لعلم الأورام، أن الدراسات التي وجدت إرتفاع معدلات الإصابة بسرطان المرئ بين الأفراد الذي تناولوا الشاي الساخن جداً أو القهوة مقارنة مع أولئك الأفراد الذين تناولوا مشروبات في درجات حرارة منخفضة. وخصوصاً مع تواجد عوامل أخري مثل التدخين، اشعة الشمس الضارة وغيرها من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ربما لأن درجة حرارة العالية تؤدي إلي حروق الأنسجة الحساسة في المرئ وضرر يؤدي إلي الإستبدال السريع للخلايا والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلي صعوبة السيطرة علي نمو الورم .

وتتضمن مجموعة من العوامل المسببة للسرطان للأفراد ما يقرب من 79 سبب وكان أخرها الأطعمة الجاهزة، فيروس الورم الحليمي والذي يرتبط بسرطان عنق الرحم .

وتوصل التقرير أيضاً أنه لا توجد أدلة كافية لربط القهوة بالسرطان ولكن ذكرت إحدي الدراسات في عام1991 أن هناك علاقة بين القهوة ومخاطر الإصابة بسرطان المثانة . وبذلك ربما تكون القهوة متكاملة . وتقول دانا وميس نائب رئيس مركز البحوث الزراعية الدولية أن اليوم تتوافر الكثير من الادلة والدراسات التي تتحكم في في مثل هذه العوامل وتدعم فوائد القهوة في خفض خطر الإصابة بالسرطان في مناطق معينة من الجسم، فإن الأدلة ليست قوية بما يكفي وأن الأشخاص الذين يتناولوا القهوة كان لديهم معدل إنخفاض في معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل الكبد، سرطان بطانة الرحم . ولكن يقول الدكتور اوتيس براولي المسئول الطبي والعلمي لجمعية السرطان الأمريكية بأن القهوة الساخنة والمشروبات الساخنة بصفة عامة تؤدي إلي الإصابة بسرطان الفم، المرئ، الحلق، المعدة ..

وإستعرض الفريق في الدراسات أن زيادة خطر الإصابة بسرطان المرئ تزيد عندما يشرب الأفراد المشروبات الساخنة جداً عادة ما تكون فوق 149 درجة فهرنهايت .وهناك توصية الوطنية للقهوة أن جمعية الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب تجنب ما درجة حرارة 180 فهرنهايت ومعظم كافيهات تقدم القهوة في درجة حرارة أقل من 10 درجات من هذا الرقم لذلك يوصي الخبراء بتجنبها لتجنب مخاطر الإصابة بالسرطان .

المزيد من أخطار تناول المشروبات الساخنة :

1.يمكن أن تسبب المشروبات الساخنة سرطان الحلق :

تناول المشروبات الساخنة يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الحلق وفقاً لدراسة عام 2009 في مركز أبحاث مستشفي شريعتي لجامعة طهران للعلوم الطبية علي مجموعة من الأشخاص .لاحظ العلماء عادات الأفراد المشاركين وكان من المعتاد لديهم تناول في المتوسط ما يقرب من لتر واحد من الشاي الساخن كل يوم .

مقارنة مع أولئك الأفراد الذين كانوا يتناولوا الشاي في درجة حرارة فاترة وهي 65 مئوية وعند تناول الشاي الساخن في درجة 69 درجة أكثر من الدرجة السابقة زاد من خطر الإصابة بسرطان المرئ

ولكن إذا كنت تشرب الشاي في 70 درجة مئوية أو أكثر يزيد من خطر الإصابة بسرطان المرئ ثمانية أضعاف وفقاً لما ذكره الباحثين . وأنه عند تناول الشاي الساخن في غضون دقيقتين من سكبه يزيد من خطر الإصابة بسرطان المرئ خمسة مرات، مقارنة مع شرب الشاي بعد مرور 4 دقائق .

وفي مناطق ودراسات أخري تم ربط تناول المشروبات الساخنة بسرطان الحنجرة حتي معدلات الشرب المعتاد تزيد من خطر سرطان المرئ وأكملت دراسة واحدة في معهد الصربكوواتية في إسبانيا وجدت أن التناول المفرط للمشروبات الساخنة يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المرئ 4 مرات أعلي من المعتاد .

2. تشكل المشروبات الساخنة خطر علي الأطفال الصغار والرضع :

تسبب المشروبات الساخنة الحروق لحوالي 16,500 طفل في العام وفقاً لحوادث الأطفال في المملكة المتحدة . الأطفال دون سن 5 سنوات معرضون بشكل خاص لخطر المشروبات الساخنة في ثواني وأقل من دقيقة ونصف حرق للطفل . هذه الحروق مؤلمة حتي للشباب ويمكن أن تؤدي إلي الحروق . لذلك، يجب أن تبقي المشروبات الساخنة بعيداً عن الأطفال .

3. الماء الساخن يرفع مستويات الرصاص في الجسم :

هل لديك عادة تجهيز المشروب الساخن بإستخدام الماء الساخن الموجود في الصنبور بإعتبار أنها أسهل وأسرع من الغليان في الغلاية ؟ فكر جيداً قبل القيام بهذه العادة السيئة علي صحتك . وذلك لأن ماء الصنبور الساخن يحتوي علي مستويات أعلي من الرصاص سيئ لصحتك .

يحتوي الماء الساخن علي مستويات أعلي من الرصاص بالمقارنة مع الماء البارد، وفقاً لبحث نشره مركز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها وأبداً لا تحاول إستخدام ماء الغسل .

4. تسبب المشروبات الساخنة الجفاف :

عند تناول الماء الساخن لا تعوض السوائل المفقودة ، إذا كان الماء الساخن قد يكون كمية أقل تصبح ميلاً إلي تناول كميات أكبر من الماء التي تحتاج إليه . ويقول معهد ماساتشوستس لتكنولوجيا يجب عليك شرب الماء البارد 10 – 15 مئوية يمتصه الجسم بمعدل أسرع من المياه الدافئة وأكثر فعالية لمقاومة الجفاف .

5. المشروبات الساخنة جداً تقلل من متعة الشرب :

عندما تقدم المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة يقوم البعض بتقديمها علي درجات حرارة عالية لكي تكفي لتلبية أذواق المستهلكين ولكن منخفضة بما يكفي لا يقلل من الإحساس بالطعم ويسبب حروق في الفم. وفقاً لدراسة عام 2008 جامعة تسكاس في تايلر . وإكتشف الباحثون أن درجة الحرارة المثالية للتذوق هي 57,8 درجة مئوية .

6. المشروبات الساخنة تحرق الفم :

الخطر الأكثر وضوحاً للمشروبات الساخنة هو حروق الفم . إذا كنت حريص علي تذوق إسبرسو تحرق سقف الفم أو اللسان . يمكنك مص قطعة من الثلج لتخفيف الالم علي الفور والتهيج الناجم عن السائل الساخن .

بعد ذلك، الغرغرة بالماء البارد لبضع دقائق. للحصول علي حل علي المدي الطويل، يمكنك التطبيق الموضعي لمسكن الفم ويمكن للحليب أيضاً تهدئة الألم عن طريق توفير طبقة واقعية لحرق البشرة .

7. تقلل المشروبات الساخنة من القدرة علي التحمل :

عندما تكثر من المشروبات الساخنة وتذهب إلي الصالات الرياضية وتلاحظ أن هناك ضعف القدرة علي التحمل يجب أن تراجع درجة حرارة المشروبات . في دراسة لجامعة برنمنجهام عام 2006 في المملكة المتحدة الأمريكية علي ثمانية رجال يمارسوا ركوب الدراجات وعانوا من ارهاق الجسم كإستجابة لتناول المشروبات الساخنة .

وأظهرت الدراسة أن تناول المياه البارد 4 مئوية بشكل ملحوظ بتحسين القدرة علي التحمل وتمكين راكبي الدراجات للتحرك بشكل أفضل من أولئك الأفراد الذين تناولوا الماء الدافئ في 19 درجة مئوية .