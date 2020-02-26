النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2425) الأربعاء 25/2/2020
أخبار فلسطينية
- الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تدفع الأمور نحو الهاوية بقرارات التوسع الاستيطاني
- الخارجية الفلسطينية تأمل في تراجع واشنطن عن «صفقة القرن» بعد قرار مجلس الأمن
- تهدئة بوساطة مصرية توقف جولة التصعيد في غزة… والمقاومة متأهبة ووزير إسرائيلي يشكك…
- فلسطين تمنع دخول زوار من خمس دول لأراضيها بسبب “كورونا”
- اشتية: رصدنا 100 مليون دولار لدعم مشاريع شبابية هذا العام
- عريقات يرحب بإجماع مجلس الأمن على مقترح بلجيكي يدعم حل الدولتين
- ترحيب فلسطيني بإجماع مجلس الأمن على مقترح بلجيكي يدعم "حل الدولتين"
- اتحاد موظفي "أونروا" يلوح بالذهاب لـ"نزاع عمل" واتهامات للوكالة بعدم الشفافية
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يشترط للمفاوضات مع الفلسطينيين سحب دعاوى
- نتنياهو يتقدم على جانتس باستطلاعات الانتخابات لأول مرة
- عشية انتخابات الكنيست: 5.9 مليون ناخب بينهم 17% عرب
- نتنياهو يعلن بناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة (E1) شرق القدس
الاخبار الدولية
- منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب
اخبار عربية
- الأردن يدين إعلان اسرائيل بناء 3500 وحدة سكنية شرقي القدس
- «الجامعة» تطالب بمنع تكرار مذبحة «الإبراهيمي»
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الصحف العربية
القدس العربي
- لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي: مستمرون في عملنا ونحمل ثوابت المنظمة… ومهمتنا الحالية التأثير في اليمين الإسرائيلي
- الخارجية الفلسطينية تأمل في تراجع واشنطن عن «صفقة القرن» بعد قرار مجلس الأمن…
- قناة إسرائيلية: هكذا يخطط الليكود لخفض نسبة تصويت العرب
- تهدئة بوساطة مصرية توقف جولة التصعيد في غزة… والمقاومة متأهبة ووزير إسرائيلي يشكك…
- فلسطين تمنع دخول زوار من خمس دول لأراضيها بسبب “كورونا”
- الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تدفع الأمور نحو الهاوية بقرارات التوسع الاستيطاني
- لإسقاط “حماس”.. إسرائيل تعد خطة للسيطرة على قطاع غزة
- إصابة 56 فلسطينيا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الأغوار الشمالية- (صور)
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الشرق الأوسط
- نتنياهو يشترط للمفاوضات مع الفلسطينيين سحب دعاوى
- مبارك وإسرائيل... زيارة «رئاسية» واحدة و«سلام بارد»
- لافتات إسرائيلية جديدة: قف! أنت تدخل الدولة الفلسطينية
- اتفاق ينهي يومين من القتال بين إسرائيل و«الجهاد»
الخليج الإماراتية
- نتنياهو ينفذ أخطر مشروع استيطاني في القدس
- عودة الهدوء إلى غزة بعد جهود مصرية أوقفت التصعيد
- «الجامعة» تطالب بمنع تكرار مذبحة «الإبراهيمي»
- لافتات استيطانية تشير لدولة فلسطينية وفق «الصفقة»
- نتنياهو يتقدم على جانتس باستطلاعات الانتخابات لأول مرة
الغد الأردنية
- وجبة ثالثة من الاستيطان بغضون أيام بين القدس المحتلة والأغوار
- تهدئة بين الاحتلال والمقاومة في غزة تدخل…
الشرق القطرية
- عشراوي تنتقد تقاعس المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
- الأردن يدين إعلان اسرائيل بناء 3500 وحدة سكنية شرقي القدس
الاخبار اللبنانية
- قراءات إسرائيلية في الجولة الأخيرة: «الجهاد» ثأرت للكرامة الفلسطينية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- هنية ينفي الشائعات حول نيته عدم الرجوع لغزة
- توغل للاحتلال شرق خانيونس
- الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس
- مستوطنون يعطبون إطارات ثماني مركبات شمال الضفة
- تقرير تفاقم أزمات اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري
- تقرير "غزة" عنوان الاتهامات المتبادلة بين قادة الاحتلال
- سرايا القدس: التواصل مفتوح ومستمرّ مع قيادة كتائب القسام خلال المواجهة
- مصادر عبرية: تفجر الأوضاع مع الفلسطينيين أمر محتمل
- تقرير اتحاد موظفي "أونروا" يلوح بالذهاب لـ"نزاع عمل" واتهامات للوكالة بعدم الشفافية
- الاحتلال يهاجم الصيادين في بحر خانيونس
- اتحاد موظفي "أونروا" يلوح بالذهاب لـ"نزاع عمل" واتهامات للوكالة بعدم الشفافية
القدس المحلية
الخليل: الاحتلال يصادر آلات خراطة ويفتش عدة منازل
- وزارة الاقتصاد: إنجاز المنحة الخاصة بإعادة تطوير البنية التحتية لمدينة غزة الصناعية
- ترحيب فلسطيني بإجماع مجلس الأمن على مقترح بلجيكي يدعم "حل الدولتين"
جريدة الأيام
- اشتية: رصدنا 100 مليون دولار لدعم مشاريع شبابية هذا العام
- »"مدى البرتقال" .. نافذة بصرية تطل على ذاكرة جماعية
- »افتتاح البيت الفلسطيني الألماني في برلين
- »إهانة الكرامة الفلسطينية المفجّر الحقيقي للتصعيد الأخير
- »"الصحة" تتوعد محتكري الكمامات بالمساءلة القانونية
- »إسرائيل ترحل 400 كوري إلى بلادهم خشية الـ"كورونا"
- »عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق طوباس
الحياة الجديدة
- الاردن يحذر من تبعات بناء المستوطنات في القدس
- عريقات يرحب بإجماع مجلس الأمن على مقترح بلجيكي يدعم حل الدولتين
- نتنياهو يعلن بناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة (E1) شرق القدس
- قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس المحتلة
وكالة صفا
- يُعزز السيطرة الكاملة عليه.."المصعد".. مشروع احتلالي جديد لتشويه معالم المسجد الإبراهيمي
- محدث: 20 إصابة بمواجهات عنيفة عقب اقتحام مستوطنين قبر يوسف بنابلس
- توغل إسرائيلي شرق خانيونس
- كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و"الصحة" تُحذّر المتلاعبين بالأسعار
- 26 عامًا على مذبحة الحرم الإبراهيمي.. جنون دموي وإرهاب منظم
- الاحتلال يعلن عن شق شارع التفافي حوارة لتوسيع الاستيطان
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وكالة الراي الفلسطينية
- حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة والقدس
- بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في خانيونس
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق خانيونس
- إصابة 20 مواطناً بمواجهات مع الاحتلال شرق نابلس
- الاحتلال يصادر آلات خراطة ويفتش عدة منازل بالخليل
- مستوطنون يعطبون إطارات ثماني مركبات في سلفيت
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سما نيوز
- مسؤول اسرائيلي يلتقي ملادينوف والعمادي لبحث سبل تثبيت "التهدئة" مع غزة
- منافس ترامب للرئاسة : نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب
- تقرير: قابوس عرض استضافة قمة سرية تجمع عباس بنتنياهو.. والأخير رفض
- سرايا القدس: المجاهدون مستعدون للذهاب للقتال والمقاومة حولت مستوطنات الغلاف لـ"جحيم"
- قناة عبرية تكشف: هذا ما أبلغته حماس للوسطاء بشأن قرارات الاحتلال العقابية ضد قطاع غزة
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فلسطين اليوم
- جرافات الاحتلال تتوغل شرق خزاعة وجنود الاحتلال ينصبون أسلاكاً شائكةً مقابل مخيم العودة
- البردويل: المقاومة انتصرت وفرضت قواعد اشتباك صعبة
- اقتحام 2000 مستوطن لـ"قبر يوسف" وسط مواجهات عنيفة
- أبو حمزة: سرايا القدس والمقاومة حولت المستوطنات لجحيم ومكان لا يصلح للحياة
- دعا لتحرك علماء الأمة لمواجهة صفقة القرن..الشيخ عزام: خيار الجهاد هو الخيار الاستراتيجي والأكثر فاعلية في مواجهة الاحتلال
عرب 48
كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و"الصحة" تُحذّر المتلاعبين بالأسعار
- 26 عامًا على مذبحة الحرم الإبراهيمي.. جنون دموي وإرهاب منظم
- الاحتلال يعلن عن شق شارع التفافي حوارة لتوسيع الاستيطان
- قابوس عرض استضافة قمة سرية تجمع عباس بنتنياهو.. والأخير رفض
- مقربون من نتنياهو استعانوا بشركة تجسس ضد غانتس
- ضم المستوطنات: مديرية إسرائيلية خاصة لمواجهة التبعات
- عشية انتخابات الكنيست: 5.9 مليون ناخب بينهم 17% عرب
- تقرير: حماس تطالب بإلغاء قيود الاحتلال على المعابر ومساحة الصيد
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من حزما بينهم أسرى محررون
- (محدث) مرشح الرئاسة الاميركية ساندرز يهاجم نتنياهو ويقاطع "أيباك"
- مستوطنون يعطبون إطارات ثماني مركبات في ياسوف
- إصابة 20 مواطنا بمواجهات مع الاحتلال شرق نابلس
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حدث في مثل هذا اليوم
26 شباط (فبراير)
- 2005م الاستشهادي عبد الله بدران (24 عاماً) من بلدة دير الغصون قضاء طولكرم، ينفّذ هجوماً استشهادياً على مقهى ليلي في "تل أبيب" ويقتل أربعة صهاينة ويصيب 45 آخرين بجروحٍ. وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.
- 2004م قرى جنوب غرب رام الله تعلن الإضراب الشامل وتشتبك مع قوّات الاحتلال احتجاجً على بناء الجدار الفاصل، وكانت حصيلة المواجهات شهيدان و30 جريحا.
- 2002م عملية نوعية في معبر بيت حانون قام بها الاستشهاديان أشرف زقوت من جباليا وأيمن سحويل من بيت حانون أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين واستشهاد منفذيها وقد تبنت العملية كتائب الأقصى.
- 1997م الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949) تتجاهل غضب الفلسطينيين والانتقادات الدولية وتقرر إنشاء 200 وحدة سكنية للمستوطنين فوق جبل أبو غنيم المصادر من الفلسطينيين، ضمن مستوطنة جديدة تحمل اسم "هآرحوما".
- 1980م الياهو بن إليسار أول سفير لإسرائيل لدى القاهرة يقدم أوراق اعتماده للرئيس أنور السادات (1918 - 1981).
- 1980م سعد مرتضى أول سفير لمصر لدى تل أبيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق نافون (ولد عام 1921).
- 1939م استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 37 في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابات الأرغون في سوق حيفا.
- 1994م مقتل ثلاثة فلسطينيين إثر مواجهات دامية أعقبت مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل، حيث قتل السفاح باروخ غولدشتاين 29 مصليا وجرح 150 آخرين، قبل أن ينقض عليه المصلون ويقتلوه. استغلت سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأحداث لفرض حظر تجول على فلسطينيي الخليل (140 ألف نسمة) ومن ثم تقسيم المدينة وإبقاء البلدة القديمة منها تحت سيطرتها وفق اتفاق عام 1996، كما عملت على تقسيم المسجد الإبراهيمي وجعله تحت سيطرتها الأمنية المباشرة.