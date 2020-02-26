جامعة الأقصى تستقبل وفداً من وزارة التنمية الاجتماعية

غزة- الرأي

استقبل القائم بأعمال رئيس الجامعة أ.د. أيمن صبح، وفداً من وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة الوكيل المساعد للوزارة أكرم الحافي .

و أشار د. صبح أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، مؤكداً أن الجامعة وبتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د محمود أبو مويس لا تتوانى عن خدمة كافة الطلبة بفرعي الجامعة بغزة وخانيونس، وأنها تقدم العديد من التسهيلات لكافة الطلبة ليتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية بكل يسرٍ وسهولة.

من جهته، أكد عميد شؤون الطلبة د. ناصر أبو العطا أن الجامعة تقدم العديد من التسهيلات للطلبة تشمل عدد كبير من المنح والإعفاءات بما يخدم الطالب الجامعي ولا يحرمه من التسجيل في الجامعة لأسباب مادية، مؤكداً أن الجامعة تحمل على عاتقها الكثير من الأعباء أجل مساعدة الطلبة، في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم.

وشكر الحافي إدارة الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكداً حرص وزارة التنمية الاجتماعية على خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، كونها مؤسسة فلسطينية وجدت لمساعدة الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم الطالب الفلسطيني، وتنفيذ العديد من برامج المساعدات الطارئة، والمشاريع الصغيرة التي تخدم الأسر الفقيرة، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود بين جميع المؤسسات الفلسطينية من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.