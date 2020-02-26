الشئون القانونية بالصحة تناقش عدة قضايا مع الشؤون الإدارية

غزة- الرأي

التقى وفد من الإدارة العامة للشئون القانونية برئيس ورؤساء أقسام شئون الموظفين بالإدارة العامة للشئون الإدارية لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك وما يتعلق بالمعاملات المختلفة من واقع العمل واستناداً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

حيث تم التطرق لمواضيع الإجازات المختلفة والتغيب عن العمل وحالات وقف أي موظف من قبل الشرطة ومحو العقوبات ودرجات الترقية وخلافه.

بدوره أكد مدير عام الشئون القانونية أ. سعيد البطة أهمية هذا اللقاء للاطلاع على الإجراءات العملية ومدى اتفاقها مع القانون .

هذا وتم الاتفاق خلال اللقاء على عدة توصيات تهدف لتذليل العقبات ولما يحقق مصلحة العمل وسرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الإجراءات والمعاملات لموظفي الوزارة.

من جهته، أكد مدير دائرة شئون الموظفين رأفت حمدونة على أهمية هذا اللقاء والتوصيات التي تم الاتفاق عليها لما فيه مصلحة العمل وسرعة الإنجاز والتخفيف عن كاهل موظفي الوزارة.