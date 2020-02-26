بلدية خان يونس تختتم مشاركتها ببرنامج تدريبي في تركيا

خان يونس- الرأي

اختتم وفد من بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مشاركته الخارجية في برنامج تدريبي في مدينة اسطنبول بتركيا عقدته مؤسسة تمكين بالشراكة مع مركز التطوير المتكامل بعُمان، ومركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، وباستضافة مؤسسة كاديم التركية.



ومثل وفد البلدية مسئول قسم العلاقات الدولية ومنسق الخطط الاستراتيجية التنموية أ.هيا الأغا، وسط بمشاركة (30) شابة فلسطينية من القدس الشريف، والضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، وشمال الداخل الفلسطيني، والنقب.



وبدأت الفعاليات باستقبال المشاركات من الكلّ الفلسطيني وقد عقدت الجلسة الافتتاحية الأولى على شرف أ. سمية أردوغان.

وتنوعت الجلسات الحوارية لتبادل المعرفة والخبرات مع العديد من النساء الناجحات عالمياً منهن عمدة مدينة مدريد السابقة وعضو المجلس القضائي الإسباني وواحدة من النساء المائة الأعظم إلهاماً في العالم د. مانويلا كارمينا، وعضوة البرلمان الإسباني في مدريد المسلمة مغربية الأصل عالمة الفيزياء وريادية الأعمال ومستشارة تخطيط الأنظمة البيئية د. ميسون دواس، وعضوة البرلمان التركي د. روضة قاوقجي.

كذلك شاركت المديرة التنفيذية لمركز التطوير المتكامل أ. أمل الرفاعي، ومديرة مؤسسة ستريم للاستشارات الإعلامية والعاملة في قناة الجزيرة لسنوات أ. روان الضامن، وخبيرة القيادة الأخلاقية والتوعية بين الثقافات وعضوة المجلس الاستشاري لجمعية تعلم القيم المعيشية الدولية أ. هيلين سايرز، والناشطة من جنوب أفريقيا التي ساهمت في الاطاحة بنظام الفصل العنصري وهي أول امرأة من أصل هندي تحوز منصباً سياسياً وعسكرياً في المؤتمر الوطني الافريقي شاميم هاروغوفان ، والسيدة آيلة كريم أوغلوا مؤسسة جمعية هزار لدعم حقوق النساء، والمحامية روان فرحات خبيرة الجندر لدى الأمم المتحدة ومستشارة لوزير العدل الفلسطيني السابق، وثاني أصغر عضوة برلمان في العالم روميساء كاداك، والأديبة والروائية التركية بلقيس حقي أوغلو، ومسئولة قطاع المرأة البرلمانية د. عفت بولات.



وتنوعت مواضيع البرنامج التدريبي بين ريادة الأعمال والسياسة والاقتصاد وبناء العلاقات النخبوية والتشبيك، التفكير والتخطيط الاستراتيجي، وحضور المرأة في الفضاء العام، وحقوق المرأة بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، واستخدام أدوات الضغط والمناصرة لقضايا المرأة، والأيدلوجيا والأيدلوجيا المضادة، والتسويق للإعلام وموقع المرأة من ريادة الأعمال: الواقع والتحديات، واختتم بأمسية فنية مع د. سناء موسى.

