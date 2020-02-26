تعليم خان يونس يفتتح دورة تدريبية حول الاستعداد والحماية

غزة- الرأي

افتتح سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس، في مدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية أ للبنين، دورة تدريبية حول الاستعداد والحماية.

وتستهدف الدورة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية، وحضر الافتتاح: أ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ. مجدي أبو موسى مدير المدرسة، ود. أحمد حمدان نائب المدير، وأ. وضاح الأغا منسق الصحة، والمدرب أ. رضوان حماد.

وفي كلمته رحب أبو شتات بحضور، مؤكداً على أهمية هذه الدورة حيث أن قطاع غزة يعاني من العدوان المستمر من قبل الاحتلال، كما ويتعرض للكثير من الحالات الطارئة التي تستوجب نشر التوعية والإرشاد ببرامج الاستعداد والحماية وما يشملها من تدريب على الإسعافات الأولية والجهوزية خلال الطوارئ والإخلاء الآمن، موضحاً أن هذه الدورة نوعية حيث أن المتدربين من الطلبة سوف يقوموا بتدريب أقرانهم في المدارس، وشكر أ. أبو شتات إدارة مدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية أ للبنين لاستضافتها الدورة.

يذكر أن الدورة تستهدف نخبة من طلاب الصف العاشر والحادي عشر في مدرسة الجنان الثانوية للبنين، ومدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، ومدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، وتُنفذ الدورة بالتنسيق المشترك مع مؤسسة المساعدات النرويجية ومؤسسة معاً، وبإشراف وزارة التربية والتعليم.