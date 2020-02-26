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خلالا اجتماعها بلجة الطوارئ

بلدية غزة تبحث استعداد جهوزيتها للعمل في وقت الطوارئ

26 شباط / فبراير 2020 10:55

بلدية غزة تبحث استعداد جهوزيتها للعمل في وقت الطوارئ
بلدية غزة تبحث استعداد جهوزيتها للعمل في وقت الطوارئ

غزة- الرأي

 اجتمع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ونائبه م. أحمد أبو راس، بلجنة الطوارئ، في قاعة المجلس البلدي، لبحث استعداد البلدية وجهوزيتها للعمل في أوقات #الطوارئ والحروب، ووضع خطة عمل جديدة تتناسب مع الأحداث الطارئة، بما يضمن سير عمل البلدية وتقديم خدماتها للمواطنين.


وحضر الاجتماع رئيس لجنة الطوارئ م. عبد الرحيم أبو القمبز ونائبه م. رمزي أهل، وكافة أعضاء اللجنة، إضافة إلى مدير عام الشؤون الإدارية حيدر شعت، ومسير الإدارة العامة للشؤون المالية محمد المصري.


وناقش المجتمعون إمكانيات البلدية واحتياجاتها في أوقات الطوارئ والحروب، وآليات التواصل مع الجهات المختلفة العاملة في مدينة غزة، بما يحقق الأمن والسلامة للمواطنين وموظفي البلدية العاملين، ويضمن استمرار تقديم الخدمات.

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