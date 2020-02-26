"الزراعة" تنظم جولة ارشادية لمزارع اللوزيات شمال قطاع غزة

غزة- الرأي

نظم قسم البستنة الشجرية في مديرية زراعة شمال غزة ، جولة ارشادية لمزارع اللوزيات تزامنا مع بدء المعاملات الزراعية لأشجار اللوزيات.



وقام المهندس رائد ابو زعيتر رئيس قسم البستنة الشجرية، بطرح برنامج متكامل للمعاملات الزراعية اثناء الموسم يشمل اهم المعاملات الزراعية التي تضمن نمو النباتات بشكل جيد للحصول على انتاج وفير من خلال تنظيم عمليات الري والتسميد وغير ذلك .



كما قام المهندس بشير حمودة رئيس قسم وقاية النبات بشرح برنامج وقاية المحصول من الامراض وكيفية تفادي الاصابة بالأمراض والوقاية منها فيما يستمر برنامج الارشاد المتواصل للمزراعين وتقديم الخدمة الارشادية اللازمة.



و تبلغ مساحة الاراضي المزروعة باللوزيات شمال غزة حوالي 1100 دونم منها 600دونم مثمر وباقي المساحة حديثة الزراعية .