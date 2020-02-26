تعليم الوسطى تستقبل وفداً من اللجنة الشعبية للاجئين في النصيرات

الوسطى- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ، وفداً من اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات للاطمئنان على سير المسيرة التعليمية والتأكيد على التعاون المشترك والتنسيق فيما يخدم مصلحة الطلبة، وذلك ضمن خطط التواصل مع المجتمع المحلي والتعاون المشترك.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.

ورحب الحاج بالوفد، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به اللجان الشعبية ودعمها المتواصل للمدارس والمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تنظمها المديرية والمدارس، وأضاف ان التنسيق والتعاون مستمر بين المديرية وكافة القوى والمؤسسات ومنها اللجنة الشعبية للاجئين بما يخدم الطالب ويحافظ على المسيرة التعليمية وحمايتها من العابثين والمخربين.

من ناحيته، أشاد الوفد بإنجازات المديرية وما تحققه من نقلة نوعية في المسيرة التعليمية بالمحافظة الوسطى من خلال العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف للارتقاء بمستوى الطلبة، مؤكداً على أن حماية مدارسنا ومؤسساتنا وحمايتها من العبث والحفاظ عليها هو واجب ديني ووطني.