تعليم شمال غزة يقدم وسائل تعليمية وقرطاسية لمدارس المرحلة الأساسية

غزة- الرأي

قدمت جمعية تطوير بيت لاهيا، وسائل تعليمية وقرطاسية لمدارس المرحلة الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم في شمال غزة.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، والمدير الإداري أ. جواد صالحة والمدير الفني أ. موسى شهاب ومدير جمعية تطوير بيت لاهيا أ. نضال المسلمي، ورئيس قسم اللوازم أ. أحمد الشمباري، ورئيس قسم التخطيط أ. نعيم خضر، ومندوبين عن المدارس.

ورحب أ. العرابيد بالحضور، مثمناً الدور الداعم لجمعية تطوير بيت لاهيا لقطاع التعليمية في شمال غزة، مؤكداً على الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المحلي في تطوير العملية التعليمية عبر رفدها بالدعم المادي والمعنوي باستمرار.

وأوضح أ. المسلمي أن هذا الدعم يأتي ضمن مشروع غزة الطارئ المال مقابل العمل ودعم العمل الحر، وبعنوان" نحو بيئة تعليمية - تعلمية آمنة وصحية لطلاب المرحلة الأساسية في شمال غزة"، وهو من تنفيذ مركز إدارة تطوير المؤسسات الأهلية "NDC"، وبتمويل من البنك الدولي.

كما نوه الى الدور الهام الذي تقوم به الجمعية في التنسيق بين المؤسسات الدولية والمحلية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمؤسسات، ولاسيما قطاع التعليم في شمال غزة.

هذا وتم تقديم الوسائل التعليمية الى مندوبين المدارس بقاعة الانتفاضة بالمديرية.