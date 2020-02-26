تعليم شمال غزة تعزز تعاونها مع ‎جمعية دار السلام للإغاثة والتنمية

غزة- الرأي

التقى مدير التربية والتعليم نبيل العرابيد، بجمعية دار السلام للإغاثة والتنمية ممثلة بأمين الصندوق م. أمين علي، ومدير الجمعية أ. وسام طه"أبوحمزة"، بحضور المدير الإداري أ. جواد صالحة، والمدير الفني أ. موسى شهاب، ورئيس قسم اللوازم والخدمات أ. أحمد الشنباري، ورئيس قسم الحاسوب م. إيهاب الحليمي.

ورحب أ. العرابيد بوفد جمعية دار السلام، مثمناً الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المحلي؛ من خلال دعم مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مؤكداً على دورها كشريك فاعل في تطوير المؤسسات التعليمية، عبر تقديمها للدعم بأشكاله المختلفة، خاصاً بالذكر جمعية دار السلام التي قدمت وما زالت تقدم العديد من الخدمات للتعليم، داعياً لتطوير العلاقة فيما بيننا في المستقبل.

بدوره أعرب م. أمين علي عن دور المديرية وجهودها الحثيثة التي تبذلها إتجاه المؤسسات التعليمية في شمال قطاع غزة، للنهوض بالعملية التعليمية، لتواكب الحداثة والتطور.

وفي سياق متصل، أفاد مدير الجمعية وسام طه، أن الجمعية سوف تقوم بتطوير وتأهيل مختبر الحاسوب بمدرسة تل الربيع الثانوية للبنات، عبر تزويده بكل الاحتياجات الضرورية واللازمة من أجهزة وبرامج وغيرها، وأنها سوف تشرع بالعمل في الأيام القليلة القادمة، إن شاء الله.