مدرسة "رفيدة الاسلمية" بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في اللغة الانجليزية

غزة- الرأي

نفذت مدرسة رفيدة الاسلمية بدير البلح وسط قطاع غزة، درساً توضيحياً في مبحث اللغة الإنجليزية، بحضور مشرفة المبحث د. تغريد نجم و مديرة المدرسة سامية مقبل وعدداً من معلمي مبحث اللغة الإنجليزية على مستوى المديرية.

واستخدمت المعلمة ميثاء أبو مغصيب منفذة الدرس التقنيات الحديثة كالسبورة الذكية وشاشة التلفاز وعدد من استراتيجيات التعلم النشط.

وفلعت المعلمة خلال الحصة استراتيجية أرسل سؤالاً لصديق، ولعب الأدوار، والبطاقات المركبة.

ورحبت مديرة المدرسة سامية مقبل، بالحضور وأثنت على جهد المعلمة أبو مغصيب، معتبرة أن هذا الدرس ضمن خطة المدرسة للتعليم الممتع و تغيير بيئة الدرس من الأجواء الروتينية إلى المحفزة و الممتعة.