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التنمية الاجتماعية تكرم أحد موظفيها الأكفاء من الأشخاص ذوي الإعاقة

26 شباط / فبراير 2020 12:00

التنمية الاجتماعية تكرم أحد موظفيها الأكفاء من الأشخاص ذوي الإعاقة
التنمية الاجتماعية تكرم أحد موظفيها الأكفاء من الأشخاص ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

كرمت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الأربعاء ، أحد موظفيها الأكفاء من الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل.

جاء ذلك،  بحضور وكيل الوزارة د. غازي حمد، ومدير عام الرعاية الاجتماعية د. محمد العرعير ومدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أ. غسان فلفل، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية أ. أيمن عبود وعدد من موظفي الرعاية.
من جانبه أثنى حمد على جهود الموظفين كافة وجهود وكفاءة أ. تيسير أبو سلمية، مشدداً على أن هذا التكريم اليوم جاء لكفاءته وتميزه وعطائه المستمر، متمنيا له مزيدا من العطاء والتميز وان يكون ذلك في ميزان حسناته
وفي سياق متصل، أكد حمد على ضرورة العمل ضمن فريق واحد لان الوزارة تحتاج منا جميعا العمل بكل ما نستطيع من أجل مساعدة الشرائح الأكثر هشاشة وضعفا في قطاع غزة.
بدوره، أثنى العرعير على الجهود التي يبذلها موظفي الرعاية كافة، متقدما بالتهنئة القلبية لأبو سلميه على تميزو عطاءه المستمر والتزامه بالشفافية والنزاهة وخدمة الجمهور .
هذا وتقدم أبو سلمية بالشكر من كافة الحضور معربا عن سعادته بهذا التكريم وهذه اللفتة الكريمة والي لها دور كبير في تعزيز الاستمرار في الاجتهاد والعطاء من أجل خدمة الناس

التنمية الاجتماعية تكرم أحد موظفيها الأكفاء من الأشخاص ذوي الإعاقة 87562811_194229518562838_5095712593415241728_n
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