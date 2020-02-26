زراعة الوسطى تنظم جولة ارشادية لمزرعة (الأزولا) في دير البلح

الوسطى- الرأي

قام فريق من مهندسي مديرية زراعة الوسطى، بجولة تفقدية لمزرعة (الأزولا) في منطقة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وتم تقديم الإرشادات والنصائح حول طرق التجفيف واستخدام المنتج فى تغذيه الدواجن والمجترات.



وتعد (الأزولا) عليقة غذائية متميزة باحتوائها على نسب عالية من البروتين عند استخدامها أعلافا طبيعية، إضافة إلى أنها تستخدم في تنقية وتحلية المياه وإعادة استخدامها في ري زراعات محددة وفي المكافحة الحيوية للبعوض، كما يمكن استخدامها في صناعة السماد الطبيعي.



وأكدت الزراعة أنها تشجع كل المبادرات التي من شأنها تخفيف وتخفيض تكاليف الإنتاج على المزارعين وتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المزارعون في قطاع غزة.