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مديرية شمال غزة تختتم المرحلة الثانية من تقييم المبادرات الإبداعية

26 شباط / فبراير 2020 12:17

مديرية شمال غزة تختتم المرحلة الثانية من تقييم المبادرات الإبداعية
مديرية شمال غزة تختتم المرحلة الثانية من تقييم المبادرات الإبداعية

غزة- الرأي

اختتمت لجنة المبادرات الإبداعية الفرعية بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، المرحلة الثانية من تقييم المرحلة الثانية من المبادرات الإبداعية للمعلمين والموظفين المشاركين في مسابقة مبادرتي 2020.

وقال رئيس اللجنة د. أحمد أبو علبة، إن اللجنة اختتمت سلسلة زياراتها الميدانية للمدارس وأقسام المديرية التي تقدّمت بمبادرات إبداعية متميزة جاءت في مجملها لخدمة العملية التعليمية.

وأضاف د. أبو علبة أن المرحلة الثانية من التقييم شملت (72) مبادرة، وتضمنت تقييم أداء المبادرين وتقديم الإرشادات التوجيهية لهم بهدف تصويب وتجويد العمل لضمان الوصول إلى المخرجات المرجوة من تلك المبادرات على صعيد تحسين البيئة التعليمية وضمان نتائج تربوية تعزز الواقع التعليمي، والوصول إلى مبادرات إبداعية متميزة تكون قادرة على المنافسة على مستوى الوزارة.

وأشاد د. أبو علبة بالجهد الكبير الذي يبذله المبادرون لإنجاز وإنجاح مبادراتهم، متمنياً التوفيق والتميز للجميع، مثمّناً في ذات الوقت جهود لجنة المبادرات الفرعية بالمديرية لما بذلته من جهد واضح في متابعة المبادرات في الميدان.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من تقييم المبادرات ستبدأ في الثاني عشر من مارس المقبل وتُختتم في نهايته؛ ليتم بعدها فرز الفائزين حسب معايير لتقييم معدة لهذا الغرض وسيتم تكريم الفائزين في احتفال تنظمه وزارة التربية والتعليم العالي لاحقًا.

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