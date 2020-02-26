التنمية الاجتماعية تستقبل وفداً من مبرة فلسطين للشلل الدماغي

غزة- الرأي

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في وكيل مساعد الوزارة في رام الله أكرم الحافي و مفوض عام الوزارة للمحافظات الجنوبية لؤي المدهون وفدا من مبرة فلسطين للشلل الدماغي وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك.

من جانبه، أكد الحافي على حرص وزارة التنمية الاجتماعية على خدمة كافة شرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز , مبينا ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين كافة المؤسسات الخيرية والوزارة فيما يخدم المصلحة العامة للشرائح الهشة والضعيفة في قطاع غزة

بدوره أثنى الوفد الزائر على جهود وزاة التنمية المستمرة في خدمة شرائح المجتمع الفلسطيني الهشة والضعيفة , واتفق الطرفان على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر فيما يخدم المصلحة العامة