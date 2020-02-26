المنسق الإسرائيلي التقى العمادي وميلادينوف لبحث التهدئة

كشفت قناة "كان" العبرية، أن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، التقى أمس الثلاثاء في القدس، بالمبعوث القطري محمد العمادي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وأوضحت القناة، أن الاجتماع تم بدعوة من المنسق اللواء كميل أبو ركن، لمناقشة التصعيد الأخير، وسبل إعادة الهدوء إلى الجنوب وغلاف غزة.

ووفقاً للقناة، أرسلت حركة حماس، أمس عبر الوسطاء، رسالة إلى "إسرائيل"، تطالب فيها بإعادة فتح معابر غزة (إيرز، وكرم أبو سالم)، وإعادة التسهيلات التي تراجعت عنها "إسرائيل" خلال التصعيد.