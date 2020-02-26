التنمية البشرية بوزارة الزراعة تواصل برنامجها للموظفين الجدد

غزة- الرأي

تواصل دائرة تنمية الموارد البشرية في وزارة الزراعة، البرنامج التدريبي الخاص للموظفين الجدد لليوم الرابع على التوالي، من خلال برنامج تدريبي أعدته التنمية البشرية يشمل كل مرافق ومفاصل الوزارة،بدءاً من الشؤون المالية والادارية وانتهاءٍ بمديريات الزراعة الخمسة.



وافتتح اليوم البرنامج الخاص بالإدارة العامة للثروة السمكية علاء الفرا، حيث قدم شرحا،و تعريف عام عن الادارة العامة للثروة السمكية وأهميتها.



وكانت م.ايمان حمام تحدثت عن رؤية وزارة الزراعة التنموية للمزارعين واستراتيجية الوزارة خاصة المتعلقة في دعم المنتج الزراعي الفلسطيني وخطة وزارة الزراعة .

ثم قدم م.محمود يونس شرحاعن انجازات ومشاريع وزارة الزراعة، التي تخدم المزارع الفلسطيني وخاصة لدعم صمود المزراع في مواجهة الحصار والتحديات من خلال مشاريع تعويضية في مجال الانتاج النباتي والحيواني.



ومن جانبه تحدث م.شادي سعدات عن دور وزارة الزراعة وعلاقتها بمنظمات المجتمع المدني الحكومية المحلية والدولية.



ثم تحدث م.هشام عابد عن الية عمل نظام حصر لاضرار الزراعية بالوزارة بأنواعها من أضرار الاحتلال والأضرار الكوارث الطبيعية.



و اختتم علي النجار رئيس قسم المتابعة والتقييم برنامج اليوم، بجولة للموظفين الجدد وزيارة ميدانية ضمن جدول البرنامج التدريبي الى مقر الثروة السمكية والمتحف السمكي وميناء الصيادين في محافظة غزة.



وعرّف "النجار" خلال الجولة الموظفين على دوائر الثروة السمكية والموظفين العاملين فيها وسير العمل في كل دائرة.