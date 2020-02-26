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مدرسة سكينة بنت الحسين بالوسطى تنظم لقاءً حول التوكل على الله

26 شباط / فبراير 2020 12:43

مدرسة سكينة بنت الحسين بالوسطى تنظم لقاءً حول التوكل على الله
مدرسة سكينة بنت الحسين بالوسطى تنظم لقاءً حول التوكل على الله

الوسطى- الرأي

نظمت مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، لقاءً تربوياً بعنوان (التوكل على الله وعلاقته بتحقيق الذات) تم خلاله استضافة مدير التربية والتعليم بالوسطى السابق علي أبو حسب الله، بحضور مديرة المدرسة سميرة المسارعى ومجموعة من المعلمات.

 ورحبت مديرة المدرسة بمدير التربية والتعليم السابق وقالت ان هذا اللقاء يأتي من باب الوفاء لرجل العطاء، وتحدثت عن أهمية هذا اللقاء التربوي الذي يهدف إلى رفع الوعي والمعرفة لدى المعلمات بأهمية وقيمة التوكل على الله وانعكاس ذلك على تحقيق الذات، وأضافت أن لقاء اليوم يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي تنظمها المدرسة ضمن خططها التطويرية للارتقاء بالكادر البشري وصقله بالمعارف والمهارات المختلفة.

وعرض أبو حسب الله أهمية التوكل على الله والأخذ بالأسباب كعامل أساسي في تحقيق الذات وتعزيز الصلة بالله والذي من شأنه يرفع من كفاءة انجازنا لجميع الأعمال في ظل رضى الله ومخافته، وتم اللقاء بطريقة تفاعلية مع المعلمات من خلال مشاركتهن وتفاعلهن من اجل تحقيق الأهداف التربوية للقاء.

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