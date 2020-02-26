وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يستقبل زهرات مدرسة الشيخ حمد الأساسية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يُقيِّم معلمي التكنولوجيا والحاسوب المرشحين للتميز‏ وكالة الرأي الفلسطينية أوضاع صحية مقلقة لـ 5 أسرى مرضى يقبعون في السجون وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستعد لانفجار الأوضاع في حال ضم المستوطنات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سكينة بنت الحسين بالوسطى تنظم لقاءً حول التوكل على الله وكالة الرأي الفلسطينية 2000 مستوطن اقتحموا قبر يوسف بمدينة نابلس وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بوزارة الزراعة تواصل برنامجها للموظفين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية المنسق الإسرائيلي التقى العمادي وميلادينوف لبحث التهدئة وكالة الرأي الفلسطينية 221 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستقبل وفداً من مبرة فلسطين للشلل الدماغي
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يستعد لانفجار الأوضاع في حال ضم المستوطنات

26 شباط / فبراير 2020 12:45

بدأت الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي استعداداتها للتعامل مع احتمال تفجر الأوضاع على نطاق واسع، في حال تم ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى "إسرائيل" بموجب "صفقة القرن".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه ستتم إقامة هيئة مؤلفة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ودوائر أمنية أخرى، إلى جانب وزارات ذات العلاقة للتصدي لتفاقم الأوضاع.

ووفقًا للصحيفة، فإن من بين السيناريوهات المتوقعة: اقتحام فلسطينيين لمستوطنات، ودخول مجموعات من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة، وتسلل أعداد كبيرة من لبنان عبر الحدود وتنفيذ عمليات في أماكن مكتظة سواء في الداخل الفلسطيني أم في الضفة الغربية.

 وترجح الدوائر الأمنية الإسرائيلية، أن تتحول القدس إلى ساحة تصعيد مركزية بما في ذلك توافد آلاف الفلسطينيين إلى الحرم القدسي وملازمته.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟