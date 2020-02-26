الاحتلال يستعد لانفجار الأوضاع في حال ضم المستوطنات

بدأت الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي استعداداتها للتعامل مع احتمال تفجر الأوضاع على نطاق واسع، في حال تم ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى "إسرائيل" بموجب "صفقة القرن".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه ستتم إقامة هيئة مؤلفة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ودوائر أمنية أخرى، إلى جانب وزارات ذات العلاقة للتصدي لتفاقم الأوضاع.

ووفقًا للصحيفة، فإن من بين السيناريوهات المتوقعة: اقتحام فلسطينيين لمستوطنات، ودخول مجموعات من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة، وتسلل أعداد كبيرة من لبنان عبر الحدود وتنفيذ عمليات في أماكن مكتظة سواء في الداخل الفلسطيني أم في الضفة الغربية.

وترجح الدوائر الأمنية الإسرائيلية، أن تتحول القدس إلى ساحة تصعيد مركزية بما في ذلك توافد آلاف الفلسطينيين إلى الحرم القدسي وملازمته.