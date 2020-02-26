أوضاع صحية مقلقة لـ 5 أسرى مرضى يقبعون في السجون

رام الله – الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن خمسة أسرى مرضى يقبعون في عدة سجون إسرائيلية، يعانون من أوضاع صحية مقلقة، جراء السياسة المتعمدة التي تنتهجها إدارة المعتقلات بحقهم بتجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي.

وكشفت الهيئة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن أن عدداً من الحالات المرضية من بينها حالة المعتقل جمال أبو عرام من بلدة يطا بمحافظة الخليل، والقابع في معتقل "عوفر" يشتكي من ديسكات تُسبب له آلاما، كما أُصيب بجلطة في يده اليسرى، وهو بحاجة لمتابعة طبية لوضعه الصحي.

وتراجعت الحالة الصحية للأسير أحمد أبو رميلة (28 عاماً) من محافظة الخليل، بعد اعتقاله فأصبح يعاني من وجود حصوة في المثانة، ومن أوجاع حادة بالكلى، وتقوم إدارة "عوفر" بتقديم المسكنات دون علاجه.

ويشتكي الأسير هيثم جابر (45 عاماً) من بلدة حارس بسلفيت من تضخم في الغدة النخامية، وتم تشخيص حالته خلال عام 2016 بعد تدهور طرأ على وضعه وشكواه من آلام حادة في الرأس، ورغم أوجاعة تكتفي إدارة معتقل "النقب" بإجراء فحوصات له بدون تقديم أي جرعات علاجية لحالته.

أما الأسير فضل الكركي (31 عاماً) من محافظة الخليل والقابع أيضاً في معتقل "النقب" فهو يعاني من مشاكل نفسية صعبة، وتقوم إدارة المعتقل بتزويده بمسكنات قوية تبقيه طوال الوقت شبه نائم وبحالة هزال وضعف.

ويواجه الأسير ربيع فرخ (32 عاماً) من بلدة فرعون بطولكرم، والقابع في معتقل "ريمون"، ظروفاً صحية سيئة، ويعاني من أوجاعاً حادة في المعدة ومشاكل في الكلى وأذنه اليسرى، وتم تحويله لاجراء فحوصات طبية لكنه لم يستفد شيئاً وتم تزويده بالمسكنات دون علاجه.