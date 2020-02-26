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تعليم خان يونس يُقيِّم معلمي التكنولوجيا والحاسوب المرشحين للتميز‏

26 شباط / فبراير 2020 12:50

تعليم خان يونس يُقيِّم معلمي التكنولوجيا والحاسوب المرشحين للتميز‏
تعليم خان يونس يُقيِّم معلمي التكنولوجيا والحاسوب المرشحين للتميز‏

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الأربعاء،  بتقييم معلمي ومعلمات مبحث التكنولوجيا والحاسوب المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك،  بحضور  سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، و عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي، و أحمد الفرا مشرف المبحث، ونخبة من معلمي ومعلمات المبحث.

وفي كلمته أشاد أبو شتات بجهود المعلم الفلسطيني الذي يصنع الأجيال برغم كل التحديات التي تواجهه، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها تنفيذ مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية على مستوى المديرية أو الوزارة.

من جانبه تحدث أ. الفرا عن آلية تقييم المرشحين.

 وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.

تجدر الإشارة إلى أن المعلمين والمعلمات المرشحين هم: أسمهان البشيتي من مدرسة طبريا الثانوية للبنات، وسماهر الفرا من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، وغدير النجار من مدرسة عبد القادر الحسيني للبنات، وسها خلف الله من مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، وأسماء كلاب من مدرسة شهداء خان يونس الأساسية للبنات، وماجدولين الخطيب من مدرسة أسامة النجار الأساسية أ للبنات، وإيناس أبو شقرة من مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات، وفهد وادي من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين.

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