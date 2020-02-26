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تعليم خان يونس يستقبل زهرات مدرسة الشيخ حمد الأساسية للبنات

26 شباط / فبراير 2020 12:52

تعليم خان يونس يستقبل زهرات مدرسة سمو الشيخ حمد الأساسية للبنات
تعليم خان يونس يستقبل زهرات مدرسة سمو الشيخ حمد الأساسية للبنات

غزة- الرأي

استقبل عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء ،  وفداً من زهرات مدرسة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأساسية للبنات، بمرافقة معلمتي اللغة الإنجليزية أسماء الصواف وسناء مطر، وأمل بدوي ولي أمر.

وهدفت الزيارة إلى تفعيل مهارة المحادثة باللغة الإنجليزية Speaking، لدى الطالبات وذلك من خلال الحوار المفتوح مع مدير التربية والتعليم، وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة اللغة الإنجليزية التي أطلقتها المعلمة أسماء الصواف بعنوان: ""Palestine Stars.

وعبر  الفرا عن إعجابه بهذه المبادرة التي تنمي مهارات الطالبات في اللغة الإنجليزية، وثمن جهود القائمين على هذه المبادرة.

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