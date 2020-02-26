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ضمن فعاليات مبادرة "تلميذتي القائدة"

تعليم خان يونس يستقبل زهرات مدرسة أسامة النجار "أ" للبنات

26 شباط / فبراير 2020 12:58

تعليم خان يونس يستقبل زهرات مدرسة أسامة النجار "أ" للبنات (1)
تعليم خان يونس يستقبل زهرات مدرسة أسامة النجار

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم بخان يونس وفداً من زهرات مدرسة أسامة النجار الأساسية "أ "للبنات ورافقتهن مريم شراب نائب مديرة المدرسة.

وكان في استقبالهم عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وعدد من رؤساء الأقسام.

وهدفت الزيارة إلى تعريف الطالبات على قادة مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات مبادرة "تلميذتي القائدة" التي أطلقتها المدرسة وتشرف عليها أ. شراب، وتهدف المبادرة إلى صقل شخصية الطالبة وخلق جيل قادر على قيادة المجتمع في المستقبل.

ورحب الفرا بالحضور، وأشاد بالقائمين على المبادرة موضحاً أنها من المبادرات الرائدة حيث تُمكن الطالبات من امتلاك الصفات القيادية.

وحاورت الزهرات إدارة المديرية، وأطلعن الحضور على أمنياتهن وطموحاتهن.

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