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الوكيل المساعد للتعليم العالي بوزارة التعليم يتفقد جامعة الإسراء

26 شباط / فبراير 2020 01:03

الوكيل المساعد للتعليم العالي بوزارة التعليم يتفقد جامعة الإسراء
الوكيل المساعد للتعليم العالي بوزارة التعليم يتفقد جامعة الإسراء

غزة- الرأي

تفقد الوكيل المساعد للتعليم العالي بوزارة التعليم د. أيمن اليازوري جامعة الإسراء في مقرها الجديد بمدينة غزة.
وذلك بحضور د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، و أ. عبدالسلام أبو مسامح مدير دائرة الاعتماد، وكان في استقبالهم رئيس الجامعة د. عدنان الحجار ,والنائب الأكاديمي د. أحمد الوادية.
وأكد اليازوري أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات لمؤسسات التعليم العالي بهدف الاطلاع على واقعها من النواحي الإدارية و الأكاديمية والتعرف على سير العملية التعليمية و التحديات التي تواجهها، مشيداً بجامعة الإسراء وتطوراتها العلمية والأكاديمية.
و أعرب حماد عن سعادته لهذه الزيارة مؤكداً على منطلقات التعليم العالي الأساسية لرفعة الجامعات ومنها التركيز على المنهاج والتكنولوجيا والتخصصات النوعية وايجاد الطالب المميز وتوطيد العلاقة بين إدارة الجامعة والطلبة وخدمة الطلبة ومساعدتهم والاهتمام بالبحث العلمي.
من ناحيته أعرب الحجار، عن مدي ارتياحه لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الوزارة بالمؤسسة و اعتبرها مؤشراً ايجابياً في تعزيز و زيادة التعاون و التكاملية في العمل، وتحدث بشكل موسع عن الجامعة وخططها.
وخلال الزيارة تفقد الوفد العديد من مرافق الجامعة العلمية.

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