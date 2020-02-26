"الصحة": برنامج المسح الشامل خطوة في تعزيز جودة الخدمات الصحية

غزة- الرأي

أنجزت وحدة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة برنامج لحوسبة قسم الوراثة في المختبر المركزي وربطه مع مراكز الرعاية الاولية من أجل الوصول لخدمة صحية أفضل، ويأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة في وزارة الصحة لرفع مستوى جودة أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطن في قطاع غزة.

أوضح م.علاء الشرفا مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات أن عام 2019 شهد تطوير برنامج المسح الشامل لقسم الوراثة بالمختبر المركزي باعتباره خطوة هامة في تحقيق الاكتشاف المبكر للإعاقات عند حديثي الولادة من خلال فحص Pku & Hypothyroidism .

وأضاف إن تطبيق برنامج المسح الشامل أضحى ركيزة أساسية وعاملاً هاماٌ ساهم في تحقيق دقة النتائج وسرعة الوصول للمعلومات الخاصة بتحليل الـPKU الذي يجرى للأطفال حديثي الولادة في مراكز الرعاية الأولية المتوفرة فيها خدمة التطعيم من خلال تطبيق نظام موحد يعمل على قاعد بيانات واحدة ومركزية.

وقال الشرفا :"حرصنا على تطوير و تدريب الكادر البشري في مراكز الرعاية الاولية لتسهيل آلية التعامل مع البرنامج المحوسب الذي تم من خلاله ربط مراكز الرعاية الاولية بقسم الوراثة في المختبر المركزي خلال عام 2019 ".