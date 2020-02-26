مدرسة دير البلح الصناعية تحصد المركز الأول في مسابقة دمج الطلائع

الوسطى- الرأي

فازت مدرسة دير البلح الثانوية الصناعية وسط قطاع غزة، بالمركز الأول في مسابقة دمج الطلائع في التعليم التقني والمهني، والذي تنفذه الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.

جاء ذلك، خلال حفل الاختتام التي أقامته الكلية الجامعية بحضور د. إبراهيم رمضان مدير دائرة الإشراف التربوي, و د. تامر اشتيوي نائب رئيس الكلية لشؤون التخطيط والعلاقات الخارجية, و م. سعيد جاد الحق مسؤول التعليم المهني والتقني, و السيدة باميلا مينا ممثل عن اليونيسيف في غزة, و وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية بغزة.

واستهدف المشروع الذي يتم تنفيذه في 11 مدرسة حكومية بما فيها مدرستين من المدارس المهنية استهدف طلاب و طالبات الصف العاشر الأساسي والحادي عشر، وهدف المشروع إلى دمج الطلائع الشبابية في القطاع التقني والمهني من خلال تدريبيهم في مجالات تقنية ومهنية بالإضافة إلى ريادة الأعمال.

وكانت المدرسة قد شاركت بثلاث مشاريع، واستطاعت أن تصل بها جميعها للتصفيات النهائية إلى أن تم اختيار المشروع الفائز من بين عشرين فكرة ريادية قدمتها أحد عشر مدرسة مشاركة على مستوى قطاع غزة.

وقد حصل على المركز الأول مشروع " فلتره المياه " مدرسة دير البلح الصناعية في مديرية الوسطى, أما المركز الثاني فكان مشروع "المزارع الذكي" مدرسة الحاج محمد النجار في مديرية خان يونس, في حين المركز الثالث مشروع "الهولوغرام" مدرسة البريج الثانوية بنات في مديرية الوسطى, وفي المركز الرابع مشروع "الروبوت التعليمي" مدرسة حمامة الأساسية "أ" في مديرية غرب غزة