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وزارة المواصلات تعزز تعاونها مع بلدية غزة

26 شباط / فبراير 2020 02:10

وزارة المواصلات تعزز تعاونها مع بلدية غزة
وزارة المواصلات تعزز تعاونها مع بلدية غزة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ،  وفداً من بلدية غزة ممثلاً بنائب رئيس البلدية أ. أحمد أبو راس و أ. أبو ماهر صبره وبحضور م. حسن عكاشة رئيس قطاع سلطة الترخيص و أ. معين قويدر رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية وذلك في مقر الوزارة.
ورحب أبو شرخ بالحضور مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به بلدية غزة في خدمة المواطنين.
وتابع أبو شرخ بالقول أن وزارة النقل والمواصلات وبلدية غزة تربطهم علاقة قوية فيما يتعلق بالعمل الميداني وتطوير البنية التحتية للشوارع في مدينة غزة.
وتم مناقشة سبل التعاون المشترك في ميناء غزة البحري وتطويرها لخدمة الصيادين والمصطافين.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل مع كافة المؤسسات الأهلية في سبيل تطوير البنية التحتية.

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