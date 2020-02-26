الصحة: الملف الطبي الالكتروني خطوة جادة في تسهيل المتابعة الطبية للمرضى

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة أنها تحرص على تطوير الخدمة للمواطنين في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات من خلال سهولة وصول الخدمة لمواطنيها، وذلك من خلال اعداد الملف الالكتروني الذي نفذه كوادر ومبرمجي وحدة الشبكات والحاسوب خلال العام الماضي 2019.

من جهته، ذكر مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات المهندس علاء الشرفا أنه يتم تسجيل كل المعلومات المتعلقة بالمريض في ملف الكتروني بحيث تكون كل المعلومات المتعلقة بالمريض تكون موجودة وحاضرة ويسهل استخراجها، بحيث يتم تجميع المعلومات الخاصة بكل مريض في ملف واحد يتم فتحه من خلال رقم هوية المريض، وبالتالي يستطيع الطبيب المعالج معرفة التاريخ الطبي للمريض مما يساعده في اتخاذ القرار الطبي السليم.

وأوضح المهندس الشرفا أن الملف الطبي الإلكتروني يتم تطبيقه في غالبية المستشفيات بحيث يتم تدريب القسم الذي يتم تشغيل البرنامج فيه، مشيرا الى تشابك البرامج التي يتم تشغيلها ما بين الأقسام الداخلية المختلفة والاشعة والمختبرات في المستشفى، وأيضا يتم تطبيقه ما بين الرعاية الأولية والمستشفيات وخاصة في رعاية السيدات الحوامل حيث يتم الاطلاع على سجلها الطبي والإجراءات العلاجية الصحية التي تلقتها في الرعاية الأولية حال لجوئها الى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية.