الصحة تنفذ جولات رقابية على الاراضي الزراعية

غزة- الرأي

نفذت وزارة الصحة قسم صحة البيئة في محافظة الوسطى جولات رقابية لمتابعة المزروعات، بهدف معالجة الملوثات في كافة المجالات البيئية التي تؤثر على صحة الإنسان ويتعامل معها بشكل يومي ،

وأكد د.ناهض جودة مدير صحة البيئة في الوسطى أن هذه الجولات تهدف لتحقيق الرقابة على المزروعات والأراضي الزراعية التي يتم ريها بالمياه العادمة أو يتم تسميدها بمادة (الصلادج) التي لها انعكاسات سلبية على صحة المواطن والبيئة دون الالتزام بقواعد السلامة العامه.

وأوضح أن خلال الجولة تم ضبط أرض زراعية مساحتها 30 دونم في منطقة حجر الديك تحتوي على كميات من مادة الصلادج غير صالحة للاستخدام الآدمي ، حيث يستخدم المزارع هذه المادة لتسميد أشجار الزيتون مضيفاً" إن أي مزروعات سمدت أرضها بمادة الصلادج تتلف ويتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق صاحبها ويتعهد بعدم تكرار ذلك"

وحذر د.جودة جميع المزارعين الذين يخالفون القانون ،باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال عدم التزامهم بقواعد السلامة العامة في الاراضي الزراعية