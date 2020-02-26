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بلدية خان يونس تبحث احتياجات طلبة مدرسة حاتم الطائي الأساسية الدنيا

26 شباط / فبراير 2020 02:21

بلدية خان يونس تلتقي بأولياء الطلبة في مدرسة حاتم الطائي الأساسية الدنيا
بلدية خان يونس تلتقي بأولياء الطلبة في مدرسة حاتم الطائي الأساسية الدنيا

غزة- الرأي

 نفذ  رئيس البلدية م. علاء الدين البطةزيارة إلى مدرسة حاتم الطائي الأساسية الدنيا، وذلك للاطلاع عن كثب على المسيرة التعليمية وتباحث احتياجات الطلبة لدعم المسيرة التعليمة والرقي بواقع التعليم المدرسي.
وشارك م. البطة في زيارته، مسئول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسئول قسم الإعلام والترويج أ. صائب لقان، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة أ. يسري أبو عزيز، ونائب المديرة أ. هبة المصري، وفريق التقويم الخارجي للاعتماد المدرسي، وعدد من المعلمات والمشرفين التربويين وأولياء الأمور.
وفي كلمته أكد م. البطة على أن العصر الحالي يشهد ثورة تكنولوجية متسارعة، والتعامل غير الرشيد مع التكنولوجيا قد يعرض الطلبة للعديد من الأخطار الصحية التي تؤثر عليهم، مثل الإجهاد البدني والنفسي والمشكلات الاجتماعية المترتبة على الاستخدام المفرط، الأمر الذي يتطلب وضع إجراءات ضابطة تضمن حماية الطلبة من أخطار التكنولوجيا الرقمية.
وأكد م. البطة على أهمية تثقيف الطلبة وتعليمهم سبل التعامل مع التكنولوجيا الرّقمية، بهدف ضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها وفي الوقت ذاته تجنب سلبياتها ومخاطرها.

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