إدارة صحة المحافظة الوسطى تناقش آليات تطوير العمل الإداري

غزة- الرأي

عقدت إدارة صحة المحافظة الوسطى، بالرعاية الأولية بوزارة الصحة اجتماعها مع الرؤساء الإداريين للمناطق الصحية لمناقشة آليات تطوير العمل الإداري داخل المراكز الصحية وحوسبة المراكز الصحية بحضور مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية أ. محمد أبو سمعان والوفد المرافق له.

من جانبه، أكد إياد حمد المدير الإداري لصحة المحافظة الوسطى، على أهمية هذه الاجتماعات التي تهدف لتناول الأفكار للرقي بالأداء وتنمية مهارات الموظفين من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين .

بدوره، أشاد أ. محمد أبو سمعان مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية، بالجهود الطيبة والدور البارز الذي تقوم به إدارة المنطقة الوسطى بكافة كوادرها على المستويين المالي والإداري، معتبراً أن العمل الإداري جزء مهم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الصحية بالرغم من شح الموارد المالية والبشرية.

وبدورهم، استعرض الرؤساء الاداريين الانجازات التي حققوها في مناطقهم والمعيقات التي يواجهوها، مؤكدين حرصهم على بذل كل الجهود لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على أكمل وجه