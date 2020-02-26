مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية دقيقة على النخاع الشوكي لخمسينية

غزة- الرأي

أجرى استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى شهداء الاقصى د.هشام أبو هدة، بمشاركة د. أسد أبو أسد وطاقم العمليات والتخدير برئاسة د. جمعة شامية، بإجراء عملية جراحية دقيقة .

وتمثلت العملية بتوسيع الحبل الشوكي والتخلص من الضيق المتسبب باللام لمريضة تبلغ من العمر خمسين عام .

حيث أنها كانت تعاني آلام شديدة في الظهر والقدمين لفترة طويلة .

ووصف د. أبو هدة العملية بالصعبة و الدقيقة وتطلبها لمهارة عالية وخبرة في العمل وقد تمت العملية بنجاح بفضل الله مؤكدا على الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات للمرضي في المحافظة الوسطى .